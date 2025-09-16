English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Adhar Card Updation new rules: আপনার আধার কি ১০ বছর পুরনো? চেঞ্জ করুন এখনই, জানিয়ে দিল কেন্দ্র! এল নতুন ডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ডের (Adhar Card) নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ১০ বছরের বেশি পুরোনো আধার কার্ডধারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর। UIDAI জানিয়েছে, যাদের আধার কার্ড ১০ বছর বা তার বেশি পুরোনো এবং এই সময়ের মধ্যে কোনো তথ্য আপডেট করা হয়নি, তাদের জন্য নথি আপডেট করা বাধ্যতামূলক।

| Sep 16, 2025, 02:56 PM IST
1/8

সময়সীমা বৃদ্ধি:

 যাদের আধার কার্ড ১০ বছর বা তার বেশি পুরোনো এবং এই সময়ের মধ্যে কোনো তথ্য আপডেট করা হয়নি, তারা এখন ১৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বিনামূল্যে অনলাইনে নিজেদের তথ্য আপডেট করতে পারবেন।

2/8

কেন আপডেট করা জরুরি?

 সঠিক পরিষেবা প্রদান এবং তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে UIDAI নাগরিকদের নিয়মিত তাদের আধার কার্ডের তথ্য আপডেট করার পরামর্শ দিচ্ছে। এটি সরকারি পরিষেবা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জরুরি।

3/8

অনলাইনে (বিনামূল্যে):

আপনি আপনার পরিচয়পত্র (POI) এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র (POA) আপলোড করে MyAadhaar পোর্টালে বিনামূল্যে এই কাজটি করতে পারেন।

4/8

আধার কার্ড

বর্তমানে নাম, ঠিকানা বা অন্যান্য জনমিতি সংক্রান্ত তথ্য আপডেটের জন্য ৫০ টাকা এবং বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিস) আপডেটের জন্য ১০০ টাকা ফি নেওয়া হয়।

5/8

আধার সেবা কেন্দ্রে:

 যদি আপনি সরাসরি আধার কেন্দ্রে গিয়ে আপডেট করাতে চান, তাহলে আপনাকে ফি দিতে হবে। 

6/8

প্রয়োজনীয় নথি:

পরিচয়পত্র (POI) এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র (POA) হিসেবে বিভিন্ন নথি, যেমন ভোটার আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড ইত্যাদি জমা দিতে হবে।

7/8

আধার কার্ড

এটি মনে রাখা উচিত যে, UIDAI এই আপডেটের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা জারি করেনি, তবে নাগরিকদের নিয়মিতভাবে তাদের তথ্য আপডেট করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে তারা আধার-ভিত্তিক পরিষেবাগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে পারেন।

8/8

আধার কার্ড

শিশুদের জন্য আপডেট: UIDAI-এর নিয়ম অনুযায়ী, শিশুদের আধার কার্ড দুটি ধাপে আপডেট করা বাধ্যতামূলক: ৫ বছর বয়সে। ১৫ বছর বয়সে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

পরবর্তী অ্যালবাম

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না... 8
India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত...

India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত...

India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত... 6
Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই...

Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই...

Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই... 10
ITR Date Extended: হয়রানির অভিযোগ! মাঝরাতে বাড়ল আয়কর রিটার্নের সময়সীমা, আজ দাখিল করতে না পারলে...

ITR Date Extended: হয়রানির অভিযোগ! মাঝরাতে বাড়ল আয়কর রিটার্নের সময়সীমা, আজ দাখিল করতে না পারলে...

ITR Date Extended: হয়রানির অভিযোগ! মাঝরাতে বাড়ল আয়কর রিটার্নের সময়সীমা, আজ দাখিল করতে না পারলে... 9