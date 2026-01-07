English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BJP-Congress alliance: 'বিশ্বাসঘাতক, পিঠে ছুরি মারল...' অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! জোট বাঁধল বিজেপি-কংগ্রেস...

BJP-Congress alliance: “যে দল কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের কথা বলে, তারাই আজ কংগ্রেসের সঙ্গে শাসন করছে। এটা পিঠে ছুরি মারার শামিল।”  

| Jan 07, 2026, 06:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথাতেই আছে রাজনীতির পাশা খেলা! রাজনীতির অংক আর পাশার দান, দুই-ই আগে থেকে বোঝা দুষ্কর! প্রতিপক্ষকে মাত করতে কে কোন চাল চালবে, তাতে পরতে পরতে চমক! ঠিক যেমন চমকদার ঘটনা ঘটল ভারতীয় রাজনীতিতেও।

প্রতিপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হাতে-হাত মেলাল একে অপরের 'রাজনৈতিক শত্রু' বলেই পরিচিত দুই শিবির। সবাইকে অবাক করে দিয়ে জোট বাঁধল বিজেপি-কংগ্রেস।

এমনই অভিনব, কাকতালীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের অম্বারনাথ পুর পরিষদে একনাথ শিন্ডে শিবিরকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিজেপি। ফলে উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে।

একদিকে জাতীয় স্তরে যেখানে বিজেপি নিজেকে ‘কংগ্রেস-মুক্ত ভারত’-এর প্রবক্তা হিসেবে তুলে ধরেছে, সেখানে মহারাষ্ট্রের এই শহরে বিজেপি তাদের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সঙ্গেই জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নেয়। 

এই জোটের জোরেই বিজেপির তেজশ্রী করঞ্জুলে অম্বারনাথ পুর পরিষদের মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপি (১৬), কংগ্রেস (১২) এবং এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী)–র ৪ কাউন্সিলর মিলে মোট ৩২ জনের সমর্থন নিয়ে পুর পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে জোট।

এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে শিবসেনার অন্দরমহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কারণ মহারাষ্ট্র সরকারে আবার বিজেপির সঙ্গে ক্ষমতায় অংশীদার শিবসেনা। সেখানে অম্বারনাথে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জোট সমীকরণের জোরে শিবসেনাকে ক্ষমতা দখল থেকে ছিটকে দেওয়া হয়েছে।

শিন্ডে শিবিরের বিধায়ক বালাজি কিনিকার এই জোটকে “অপবিত্র জোট” বলে আখ্যা দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, “যে দল কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের কথা বলে, তারাই আজ কংগ্রেসের সঙ্গে শাসন করছে। এটা শিবসেনার পিঠে ছুরি মারার শামিল।”

তবে বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপির সহ-সভাপতি গুলাবরাও করঞ্জুলে পাতিল পালটা বলেন, শিবসেনার সঙ্গে জোট বাঁধলেই তা প্রকৃত অর্থে ‘অপবিত্র’ হতো।

শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পাতিল দাবি করেন, অম্বারনাথে শিবসেনার সঙ্গে বৃহত্তর জোট গঠনের জন্য বিজেপি একাধিকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিন্ডের দলের নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

ওদিকে বিজেপি–কংগ্রেস জোট স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে বিতর্ক তৈরি করেছে। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটেই রয়েছেন অম্বারনাথ কংগ্রেসের শহর সভাপতি প্রদীপ পাতিল।

