Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন...

Snowfall in Purulia: যা হওয়ার ছিল না তাই হল, AI কারিকুরি নয়! পুরুলিয়ায় সত্যি পড়ল তুষার... দেখে নিন...
Purulia: পুরুলিয়ায় তুষারের কণা জমে 'ভূমি তুষার' বা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট তৈরি হয়েছে, যা শীতকালের এক বিরল দৃশ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশের কারণে রাতের তাপমাত্রা কমে এই ফ্রস্ট সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা এই দৃশ্য দেখে অভিভূত, এবং এটি পুরুলিয়ার পর্যটনকে নতুন মাত্রা দিতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়াতেও এবার তুষারের দর্শন মিলেছে। জেলার ঝালদার বেগুনকোদর এবং বান্দোয়ান অঞ্চলে খড়ের গাদা ও খড়ের ছাউনিতে তুষার কণা জমে উঠেছে, যাকে বলা হচ্ছে ভূমি তুষার বা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট। যা ভূমির উপরিভাগে তুষারের পাতলা আস্তরণ তৈরি করে। স্থানীয়রা এই দৃশ্য দেখে অভিভূত, যা এ অঞ্চলের জন্য একেবারেই বিরল ঘটনা।
এলাকাবাসীরা বলেন, গত কয়েকদিন ধরেই কনকনে শীতের আমেজ রয়েছে। হাত পা জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাড়ি থেকে বেরোনো দায়। গত কয়েকদিন ধরে সকালবেলা এলাকার খড়ের গাদায়, খড়ের ছাউনিতে বরফের আস্তরণ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শীতকাল এল পুরোদমে। কখনও এমন দেখিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা মোবাইল ফোনে এই দৃশ্য ক্যাপচার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছেন।
পুরুলিয়ার সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ বেরা বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার বায়ুমণ্ডলে কিছুগুলি বিষয় এক হয়ে গেলে ‘ভূমি তুষার বা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা ভূমি তুহিন’ দেখা যায়। সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় এটি দেখা যায়। এছাড়া প্রয়োজন হয় বায়ু প্রবাহের গতি প্রায় স্তব্ধ থাকা, পরিস্কার মেঘমুক্ত আকাশ, শীতের দীর্ঘ রাত, ভূমি ভাগে আর্দ্রতা।
