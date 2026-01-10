English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Union Budget 2026: সামনেই বাজেট, বড় ৫ চমকের পথে অর্থমন্ত্রী নির্মলা! ব্যাংক থেকে ট্যাক্স-- বদলে যাবে সবই...

Union Budget 2026: সামনেই বাজেট, বড় ৫ চমকের পথে অর্থমন্ত্রী নির্মলা! ব্যাংক থেকে ট্যাক্স-- বদলে যাবে সবই...

What are the 5 big changes of Union Budget 2026: আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ হতে চলেছে। মোদী সরকারের এই দফার বাজেটে কর সংস্কার যে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আবারও একাধিক করদাতা-বান্ধব পদক্ষেপ ঘোষণা করতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। লক্ষ্য একটাই—কর প্রদানের প্রক্রিয়াকে আরও সরল করা এবং দেশের সামগ্রিক কর কাঠামোকে শক্তিশালী করা।  

| Jan 10, 2026, 08:47 PM IST
1/17

২০২৫ সালের মাইলফলক:

গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের বাজেটে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের যে ঘোষণা এসেছিল, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য ছিল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।  

2/17

২০২৪ ও মূলধনী লাভ:

২০২৪ সালের বাজেটে সরকার ক্যাপিটাল গেইন্স ট্যাক্স বা মূলধনী লাভ কর কাঠামোয় সংস্কার এনে বিনিয়োগকারীদের বড় স্বস্তি দিয়েছিল।  

3/17

২০২০ থেকে নতুন কাঠামো:

নতুন আয়কর কাঠামো (New Tax Regime) প্রথম চালু হয় ২০২০ সালে। পরবর্তীকালে একে জনপ্রিয় করতে সরকার এই কাঠামোর অধীনে ৭৫,০০০ টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বা আদর্শ কর্তনের সুবিধা যুক্ত করে।  

4/17

ক্রিপ্টোকারেন্সি: করের বোঝায় কি কোনো কাটছাঁট হবে?

এবারের বাজেটে ডিজিটাল অ্যাসেট বা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের নজর থাকবে অর্থমন্ত্রীর ওপর।   

5/17

ক্রিপ্টোকারেন্সি: করের বোঝায় কি কোনো কাটছাঁট হবে?

২০২২ সালের বাজেটে প্রথমবার ক্রিপ্টোকে করের আওতায় আনা হয়েছিল। সে সময় লেনদেনের ওপর ১% টিডিএস (TDS) এবং লাভের ওপর সরাসরি ৩০% ফ্ল্যাট কর আরোপ করা হয়।  

6/17

ক্রিপ্টোকারেন্সি: করের বোঝায় কি কোনো কাটছাঁট হবে?

বর্তমানে ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকাঠামো না থাকায় মানুষ নিজেদের ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করছেন।   

7/17

ক্রিপ্টোকারেন্সি: করের বোঝায় কি কোনো কাটছাঁট হবে?

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার এবার ক্রিপ্টো শিল্পের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারে এবং কিছুটা কর স্বস্তি দিতে পারে।  

8/17

ইক্যুইটি ও মিউচুয়াল ফান্ড:

LTCG সীমার সম্ভাব্য বৃদ্ধি শেয়ার বাজার এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় খবর আসতে পারে।   

9/17

ইক্যুইটি ও মিউচুয়াল ফান্ড:

২০২৪ সালের বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভ বা এলটিসিজি (LTCG)-র করমুক্ত সীমা বাড়িয়ে বার্ষিক ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। বাজার বিশেষজ্ঞদের জোরালো ধারণা, ১ ফেব্রুয়ারির বাজেটে এই সীমা বাড়িয়ে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা করা হতে পারে।   

10/17

ইক্যুইটি ও মিউচুয়াল ফান্ড:

বর্তমানে ১.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভের ওপর কোনো কর দিতে হয় না। এই সীমা বাড়লে শেয়ার বাজারে খুচরো বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।  

11/17

নতুন কর কাঠামো: সীমা কি ৫ লক্ষে পৌঁছাবে?

নতুন কর কাঠামোর অধীনে বর্তমানে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় সম্পূর্ণ করমুক্ত। অর্থাৎ প্রাথমিক অব্যাহতি সীমা (Basic Exemption Limit) এখন ৪ লক্ষ টাকা।   

12/17

নতুন কর কাঠামো: সীমা কি ৫ লক্ষে পৌঁছাবে?

তবে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বড় একটি অংশ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন যে, এই সীমা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা উচিত।   

13/17

নতুন কর কাঠামো: সীমা কি ৫ লক্ষে পৌঁছাবে?

যদি এটি বাস্তবায়িত হয়, তবে স্বল্প আয়ের মানুষের হাতে সরাসরি বেশি নগদ টাকা থাকবে এবং নতুন কর কাঠামোর আবেদন মধ্যবিত্তের কাছে আরও বাড়বে।

14/17

বিমা ও ছাড়ের অন্তর্ভুক্তি

পুরনো কর কাঠামোয় জীবন বিমা (সেকশন ৮০সি) এবং স্বাস্থ্য বীমার (সেকশন ৮০ডি) প্রিমিয়ামে যে ছাড় পাওয়া যায়, তা বর্তমানে নতুন কাঠামোয় পাওয়া যায় না।   

15/17

বিমা ও ছাড়ের অন্তর্ভুক্তি

কর বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বীমায় উৎসাহিত করতে সরকার নতুন কর কাঠামোর ভেতরেও এই ছাড়গুলো ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। এটি এবারের বাজেটের অন্যতম আলোচিত প্রত্যাশা হতে চলেছে।  

16/17

সামগ্রিকভাবে, ২০২৬ সালের বাজেট কেবল কর ছাড়ের ডালি নয়, বরং ডিজিটাল ইকোনমি এবং মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রচেষ্টা হতে পারে।   

17/17

অর্থমন্ত্রী কি সত্যিই করদাতাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন? উত্তর মিলবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি।  

