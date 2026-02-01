English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Union Budget 2026 | What gets cheaper: জীবনদায়ী ক্যানসারের ওষুধ থেকে স্মার্টফোন! এবার বাজেটে কী কী সস্তা হল, কীসের কীসের দাম কমল...

What gets cheaper in Budget 2026: ২০২৬-এর বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার বাজেট বক্তৃতায় নির্মলা সীতারামণ বেশ কিছু জিনিসের উপর থেকে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন। আবার বেশ কিছুর উপর বাড়ছে শুল্ক। ফলে প্রতিবারের মতো এবার বাজেটের পরেও বেশ কিছু জিনিসের দাম কমছে। আবার বাড়ছে বেশ কিছু জিনিসের দাম।

| Feb 01, 2026, 05:16 PM IST
1/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

দাম কমার তালিকায় প্রথমেই আসছে ওষুধ। ক্যানসার ও সুগারের মতো জরুরি ওষুধ সহ মোট ১৭ জীবনদায়ী জরুরি ওষুধের দাম কমছে।

2/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে খেলাধুলার সরঞ্জাম।

3/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে চামড়াজাত পণ্য।

4/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

বৈদ্যুতিক ব্যাটারি (EV Batteries) সস্তা হওয়ায় সস্তা হচ্ছে বৈদ্যুতিক যানবাহন যেমন ইলেক্ট্রিক স্কুটার, গাড়ি।

5/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে ভারতে তৈরি স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট।

6/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে সৌর প্যানেল।

7/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে মাইক্রোওভেন, লিথিয়াম ব্যাটারির উপাদন।

8/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

সস্তা হচ্ছে অসামরিক বিমান প্রশিক্ষণের উপাদানও।

9/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

মদের দাম বাড়লেও সস্তা হচ্ছে বিড়ি।

10/10

বাজেট ২০২৬: দাম কমছে...

ওদিকে TCS কমায় সস্তা হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ।

