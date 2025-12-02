English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা...

পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত  নিংড়া গ্রাম। এই গ্রামের কালীপুজো আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরানো।  পুজোর প্রাঙ্গণে প্রথমে আজান দেন মৌলবী। তারপর ভক্তদের হরিলুটে বাতাসা বিলি করে শুরু হয় কালীপুজো।   

| Dec 02, 2025, 09:17 PM IST
সঞ্জয় রাজবংশী:  'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান...'। কবির কথাই সত্যি। প্রমাণ মিলল আবারও। মসজিদে আজানের মাধ্যমেই শুর হয় কালীপুজো! সম্প্রীতির অনন্য নজির পূর্ব বর্ধমানের কালনার পূর্বস্থলীতে।

পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিংড়ায় গ্রামের এই কালীপুজো আড়াইশোর বছরেরও বেশি পুরানো।

 কথিত আছে, বহুযুগ আগে এই অঞ্চলে কলেরা মহামারী আকার নিয়েছিল। শ'য়ে শ'য়ে মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। রোগে হাত থেকে বাঁচতে  নিংড়া ও আশেপাশের এলাকার লোকেরা কালীপুজো শুরু করেন। 

সেই পুজোর কোনও ভেদাভেদ ছিল না। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই দেবীর শরণাপন্ন হন।

সেই শুরু। রীতি মেনে এখনও পুজোর প্রাঙ্গণে প্রথমে আজান দেন মৌলবী। তারপর ভক্তদের হরিলুটে বাতাসা বিলি করে শুরু হয় কালীপুজো। 

এখানেই শেষ নয়। পুজোর কয়েকদিন আগে মুসলিমদের বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষা করে আনেন  পুজো উদ্যোক্তারা।  সেই চাল বিক্রি করে কেনা হয় পুজোর হরিলুটে দেওয়ার জন্য বাতাসা, গুড় পাটালি সহ অন্য উপকরণ। তাই মৌলবীই হরিলুটের বাতাসা বিলি করেন ভক্তদের।

 মন্দিরের পুরোহিত বলেন, বহু বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে। এখনও সেইভাবেই পুজো করা হয়। কলেরার হাত থেকে বাঁচাতে হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে যে পুজো শুরু করেছিল, সেকথাও জানান তিনি।

