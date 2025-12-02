Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা...

Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা...
পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিংড়া গ্রাম। এই গ্রামের কালীপুজো আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরানো। পুজোর প্রাঙ্গণে প্রথমে আজান দেন মৌলবী। তারপর ভক্তদের হরিলুটে বাতাসা বিলি করে শুরু হয় কালীপুজো।
1/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
2/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
photos
TRENDING NOW
3/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
4/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
5/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
6/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
7/7
কালনার অপূর্ব কালীকথা...
photos