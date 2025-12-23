English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: খামখেয়ালি শীত! বড়দিনের তাপমাত্রার 'বড়' আপডেট... ঘন কুয়াশার চাদরে...

West Bengal Weather Update: শনিবার থেকে এক অদূত খেলা শুরু করেছে শীত। বড়দিনে কী রকম আবহাওয়া থাকবে, সেই দিকে সকলের নজর। সোমবার অর্থাত্‍ সপ্তাহের শুরুতেই চলে এল তার টাটকা আপডেট। জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর। আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত। 

| Dec 23, 2025, 11:33 AM IST
1/7

বড়দিনের বড় আপডেট

অয়ন ঘোষাল: বড়দিন থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।  

2/7

কলকাতায় কুয়াশা। কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে পশ্চিমের জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের জেলাতে। আজ কুয়াশা থাকবে সব জেলাতেই। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। কুয়াশার কারণে দিনভর শীতের অনুভূতি।

3/7

কুয়াশার সতর্কবার্তা:

ঘন কুয়াশার সতর্কতা পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। কলকাতা সহ বাকি জেলায় হালকা মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা।

4/7

তাপমাত্রা:

কলকাতা-সহ উপকূলের জেলায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরে পার্বত্য এলাকায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছে। ওপরের পাঁচ জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং মালদা সহ নীচের জেলাতে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

5/7

কলকাতা:

কুয়াশার কারণে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা নীচে। দিনভর শীতের অনুভূতি। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে। 

6/7

সকালে হালকা কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। 

7/7

কলকাতার তাপমান:

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫ থেকে ৯৩ শতাংশ।

