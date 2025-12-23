Bengal Weather Update: খামখেয়ালি শীত! বড়দিনের তাপমাত্রার 'বড়' আপডেট... ঘন কুয়াশার চাদরে...

Bengal Weather Update: খামখেয়ালি শীত! বড়দিনের তাপমাত্রার 'বড়' আপডেট... ঘন কুয়াশার চাদরে...
West Bengal Weather Update: শনিবার থেকে এক অদূত খেলা শুরু করেছে শীত। বড়দিনে কী রকম আবহাওয়া থাকবে, সেই দিকে সকলের নজর। সোমবার অর্থাত্ সপ্তাহের শুরুতেই চলে এল তার টাটকা আপডেট। জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর। আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত।
বড়দিনের বড় আপডেট
কুয়াশার সতর্কবার্তা:
তাপমাত্রা:
কলকাতা-সহ উপকূলের জেলায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরে পার্বত্য এলাকায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছে। ওপরের পাঁচ জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং মালদা সহ নীচের জেলাতে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
কলকাতা:
কলকাতার তাপমান:
