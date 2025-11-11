Shaheen Shahid: মাসুদ আজহারই গুরু, জৈশের মহিলা জঙ্গি টিমের দায়িত্বে এই ডা. শাহিন! সাদামাটা চেহারার আড়ালে নৃশংস ঘাতক...

Shaheen Shahid: মাসুদ আজহারই গুরু, জৈশের মহিলা জঙ্গি টিমের দায়িত্বে এই ডা. শাহিন! সাদামাটা চেহারার আড়ালে নৃশংস ঘাতক...
Faridabad Terror Plot: জৈশ-ই-মোহাম্মদ 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বড় ধাক্কা খায়। তারপর মহিলাদের হাতিয়ার করে দলের শক্তি বাড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাসুদ আজহার। সেই দলের ভারতের শাখার দায়িত্বে থাকা শাহিন এবার পুলিসের জালে।
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, যে গাড়িতে অ্যাসল্ট রাইফেল, পিস্তল ও গুলি রাখা ছিল, সেটি শাহিন শাহিদের নামে রেজিস্টার করা। ফরিদাবাদ কোড HR 51-সহ একটি মারুতি সুইফট গাড়ি থেকে অস্ত্র পাওয়া যায়। মুজাম্মিলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস ওই গাড়ি ও বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ২০টি টাইমার এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন ইউনিটের সদস্য সংগ্রহ শুরু হয় ৮ অক্টোবর থেকে। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত মারকাজ উসমান-ও-আলি নামের কেন্দ্র থেকে। এই ইউনিটের নেতৃত্বে আছেন মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। জানা গিয়েছে, তিনি জৈশ-ই-মোহাম্মদ (JeM) সংগঠনের কমান্ডারদের স্ত্রীদের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মহিলা শিক্ষার্থীদেরও সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করছেন। এসব মহিলারা পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর, করাচি, মুজাফফরাবাদ, কোটলি, হারিপুর ও মানসেহরা শহরের জৈশ-সম্পর্কিত শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশোনা করে।
