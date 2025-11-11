English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shaheen Shahid: মাসুদ আজহারই গুরু, জৈশের মহিলা জঙ্গি টিমের দায়িত্বে এই ডা. শাহিন! সাদামাটা চেহারার আড়ালে নৃশংস ঘাতক...

Faridabad Terror Plot: জৈশ-ই-মোহাম্মদ 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বড় ধাক্কা খায়। তারপর মহিলাদের হাতিয়ার করে দলের শক্তি বাড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাসুদ আজহার। সেই দলের ভারতের শাখার দায়িত্বে থাকা শাহিন এবার পুলিসের জালে।

| Nov 11, 2025, 04:49 PM IST
1/10

মহিলা ডাক্তার গ্রেফতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার সকালে ফরিদাবাদে এক ডাক্তারের ঘর থেকে উদ্ধার ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও গুলি-বারুদ। সেইসঙ্গে ২টি AK-47 রাইফেল। তারপরই সন্ধ্যে দিল্লির লাল কেল্লায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় কমপক্ষে ১৩জনের মৃত্যু হয়। পুলিস ফরিদাবাদের সঙ্গে দিল্লির ঘটনার যোগ পেয়েছে বলে খবর।

2/10

মহিলা ডাক্তার গ্রেফতার

এই মামলায় এবার গ্রেফতার লখনউয়ের লালবাগ এলাকার বাসিন্দা ডা. শাহিন শাহিদ। জানা গিয়েছে, শাহিনকে জৈশ-এ-মোহম্মদ মহিলা শাখা 'জমাত উল-মোমিনত'-এর ভারতের শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানে এই সংগঠনটির নেতৃত্বে আছে জৈশ প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার।

3/10

মহিলা ডাক্তার গ্রেফতার

সাদিয়া আজহারের স্বামী ইউসুফ আজহার ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান ছিনতাইয়ের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল। এবং ৭ মে 'অপারেশন সিদুঁর'-এ নিহত হয়।

4/10

কে এই শাহিন শাহিদ?

শাহিন শাহিদ লখনউর লালবাগ এলাকার বাসিন্দা। ফরিদাবাদে জৈশের জঙ্গি নেটওয়ার্ক ধরা পড়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিসের হাতে তার গাড়ি থেকে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল উদ্ধার হয়।

5/10

কে এই শাহিন শাহিদ?

তিনি আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কাশ্মীরি ডাক্তার মুজাম্মিল গণাই (ছদ্মনাম মুসাইব)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

6/10

মুজাম্মিল

মুজাম্মিলের ভাড়া নেওয়া দুটি ঘর থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ উদ্ধার হয়েছিল। মুজাম্মিল কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা এবং দিল্লি থেকে প্রায় ৪৫ কিমি দূরে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার হিসেবে কাজ করতেন।

7/10

মুজাম্মিল

জম্মু-কাশ্মীর পুলিস তাকে শ্রীনগরে জৈশ-ই-মোহাম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগানোর মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

8/10

মুজাম্মিল

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, যে গাড়িতে অ্যাসল্ট রাইফেল, পিস্তল ও গুলি রাখা ছিল, সেটি শাহিন শাহিদের নামে রেজিস্টার করা। ফরিদাবাদ কোড HR 51-সহ একটি মারুতি সুইফট গাড়ি থেকে অস্ত্র পাওয়া যায়। মুজাম্মিলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস ওই গাড়ি ও বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ২০টি টাইমার এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করে।

9/10

জৈশ-ই-মোহাম্মদ

জৈশ-ই-মোহাম্মদ 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বড় ধাক্কা খায়। এরপর সংগঠনটি আবার শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করে এবং ২০২৪ সালের অক্টোবরে প্রথমবারের মতো তাদের মহিলা শাখা 'জমাত উল-মোমিনাত' গঠনের ঘোষণা করে।

10/10

জৈশ-ই-মোহাম্মদ

রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন ইউনিটের সদস্য সংগ্রহ শুরু হয় ৮ অক্টোবর থেকে। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত মারকাজ উসমান-ও-আলি নামের কেন্দ্র থেকে। এই ইউনিটের নেতৃত্বে আছেন মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। জানা গিয়েছে, তিনি জৈশ-ই-মোহাম্মদ (JeM) সংগঠনের কমান্ডারদের স্ত্রীদের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মহিলা শিক্ষার্থীদেরও সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করছেন। এসব মহিলারা পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর, করাচি, মুজাফফরাবাদ, কোটলি, হারিপুর ও মানসেহরা শহরের জৈশ-সম্পর্কিত শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশোনা করে।

