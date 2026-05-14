Mass Killer storm: 'কিলার স্টর্মে' ১০৪ মৃত্যু যোগীরাজ্যে; কেন এমন রাক্ষুসে ঝড়? কী নাম? আপনার এলাকাতেও হতে পারে?

ঝড় যেন মানুষটিকে নিয়ে খেলা করছিল। একটি টিন শেডের সঙ্গেই ঝড় লোকটিকে শূন্যে তুলে নেয়। তিনি একটি ভুট্টাক্ষেতের আছড়ে পড়েন। স্থানীয় একজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ছোটেন। তাঁর আঘাত মারাত্মক। তাঁর নাম ননহে মিয়া।
কী ঘটে এদিন? বিকেলের দিকে সহসাই বদলে যায় আবহাওয়া। বইতে থাকে ভয়ংকর হাওয়া। তিনি তখন কাজ করছিলেন। একটি টিনের শেড হাওয়ায় উড়তে থাকে। মানুষটির ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়। তাঁর ট্রমা হয়ে যায়।
তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে আরও ৪ জন ছিলেন। আমি ওঁদের বলেছিলাম, শক্ত করে ধরে থাকো। আমরা সকলেই টিনটা আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু টিনসমেত আমাদের উড়িয়ে দেয় ঝড়।
ননহে মিয়া জানান, আমার হাতটা হড়কে যায়। আমি ৮০ ফুট দূরে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি আর জানি না, কী ঘটল।
উত্তরপ্রদেশে ভয়ংকর দুর্যোগ হয়ে গেল। তা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও করল। ঝড়, বিপুল বৃষ্টি, বজ্রপাত। মৃত্যু বেড়ে ১০৪। আরও কি বাড়বে?
কিন্তু কী ধরনের ঝড় এটা? সকলেই জানতে চাইছেন। আপাতত জানা গিয়েছে, প্রকৃতির দিক থেকে এটি ধুলোঝড়। স্থানীয় ভাবে এগুলিকেই বলে 'আঁধি'! এতে মাটি থেকে বা বাতাসের নীচের স্তর থেকে ধুলো উঠে আসে। তা ভয়ংকর গতিশীল বাতাসের সঙ্গে মেশে। এর সঙ্গে থাকে বজ্রপাতের আশঙ্কা। এরপর ওই ধুলোই আবার নীচের দিকে নেমে মাটির বুকে ভয়ংকর আঘাত হানে। এটাকে 'হরাইজন্টাল ব্লাস্ট' বলে। এমনিতেই আঁধি হলে সহসা অন্ধকার নেমে আসে। আর কিচ্ছু দেখা যায় না। নিয়ার-জিরো ভিসিবিলিটি তৈরি হয়।
এই ঝড় কি যে কোনও ধরনের এলাকাতেই হতে পারে? হ্যাঁ, পারে। তবে এর সঙ্গে আবহাওয়ার অনেকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় নির্ভর করছে। সাধারণত শুকনো অঞ্চলে এটা বেশি হয়। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে আঁধি তেমন হয় না।