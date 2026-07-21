'পা-চাটা...' সংক্ষিপ্ত-জ্বালাময়ী! একুশের মঞ্চে গর্জে উঠলেন 'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল' উপাসনা

৪ মে ভোটে ভরাডুবির পর সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারপারসন পদ থেকে দেবাংশু ভর্টাচার্যকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হয় যুবনেত্রী উপাসনা চৌধুরীকে।
3/6
'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল'
একুশের মঞ্চের পাহারায় গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে দেখা যায় তাঁকে। এরপর এদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে, কুণাল ঘোষের কথায় 'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল' সেই উপাসনা রাখলন সংক্ষিপ্ত অথচ জ্বালাময়ী ভাষণ।
4/6
'ব্রিটিশদের পা-চাটা'
নিজের বক্তব্যকে বিজেপিকে 'ব্রিটিশদের পা-চাটা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন উপাসনা। সদর্পে বলেন, বাংলা বরাবর 'বিভেদকামী শক্তির বিরোধী কণ্ঠস্বর হবে।'
5/6
'মানুষরাই রুখে দাঁড়াবে'
আরও বলেন, "তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের দল। যখন যখন মায়ের উপর আঘাত পড়বে, মাটির উপর আঘাত পড়বে, তখন তখন মানুষরাই রুখে দাঁড়াবে।" উল্লেখ্য, তিনি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'উপাসক' সেকথা দায়িত্ব পেয়েই স্পষ্ট করেছেন উপাসনা।
6/6
ভাইরাল উপাসনা
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের আইটি সেলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল উপাসনা। একুশে জুলাই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য়েই তৃণমূলের সমর্থনে করা তাঁর এক-একটি ভিডিয়ো কয়েক হাজার ভিউজ পেয়েছে।