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'পা-চাটা...' সংক্ষিপ্ত-জ্বালাময়ী! একুশের মঞ্চে গর্জে উঠলেন 'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল' উপাসনা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:20 PM IST

Upasana Chowdhury: তৃণমূলের আইটি সেলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল উপাসনা। একুশের মঞ্চেও নজর কাড়লেন উপাসনা। চাঁছাছোলা বক্তব্যে বিঁধলেন বিজেপিকে। 

একুশের মঞ্চে লাইমলাইটে উপাসনা1/6

একুশের মঞ্চে লাইমলাইটে উপাসনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীঘাট তৃণমূল, মমতাপন্থী তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে লাইমলাইটে উপাসনা চৌধুরী। ধারালো, চাঁছাছোলা বক্তব্যে নজর কাড়লেন উপাসনা।

সোশ্যাল মিডিয়া সেলের দায়িত্বে2/6

সোশ্যাল মিডিয়া সেলের দায়িত্বে

৪ মে ভোটে ভরাডুবির পর সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারপারসন পদ থেকে দেবাংশু ভর্টাচার্যকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হয় যুবনেত্রী উপাসনা চৌধুরীকে। 

'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল'3/6

'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল'

একুশের মঞ্চের পাহারায় গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে দেখা যায় তাঁকে। এরপর এদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে, কুণাল ঘোষের কথায় 'পরবর্তী প্রজন্মের তৃণমূল' সেই উপাসনা রাখলন সংক্ষিপ্ত অথচ জ্বালাময়ী ভাষণ।

'ব্রিটিশদের পা-চাটা' 4/6

'ব্রিটিশদের পা-চাটা'

নিজের বক্তব্যকে বিজেপিকে 'ব্রিটিশদের পা-চাটা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন উপাসনা। সদর্পে বলেন, বাংলা বরাবর 'বিভেদকামী শক্তির বিরোধী কণ্ঠস্বর হবে।'

'মানুষরাই রুখে দাঁড়াবে'5/6

'মানুষরাই রুখে দাঁড়াবে'

আরও বলেন, "তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের দল। যখন যখন মায়ের উপর আঘাত পড়বে, মাটির উপর আঘাত পড়বে, তখন তখন মানুষরাই রুখে দাঁড়াবে।" উল্লেখ্য, তিনি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'উপাসক' সেকথা দায়িত্ব পেয়েই স্পষ্ট করেছেন উপাসনা।

ভাইরাল উপাসনা6/6

ভাইরাল উপাসনা

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের আইটি সেলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল উপাসনা। একুশে জুলাই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য়েই তৃণমূলের সমর্থনে করা তাঁর এক-একটি ভিডিয়ো কয়েক হাজার ভিউজ পেয়েছে।  

TAGS:
Upasana Chowdhury

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