New rules of UPI Transaction: ১৫ তারিখ আসছে, GPay-PhonePe-paytm বদলে যাবে! আপনি তৈরি তো? সব আপডেট জেনে নিন...

UPI লেনদেনের নিয়ম: ইউপিআইয়ের লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি করল সরকার। গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম ব্যবহারকারীরা এখন ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন

| Sep 10, 2025, 05:23 PM IST
বিমা এবং পুঁজি বাজার বিনিয়োগ: এই খাতে লেনদেনের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট: একবারে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা যাবে এবং দৈনিক সীমা ৬ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

ভ্রমণের জন্য পেমেন্ট: এক লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করা যাবে।

সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস (GeM) ট্যাক্স এবং ইএমডি পেমেন্ট: এখন থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করা যাবে।

ঋণ এবং ইএমআই পেমেন্ট: এই খাতে নতুন সীমা অনুযায়ী এক লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকা এবং দৈনিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করা যাবে।

গহনা কেনা: গহনা কেনার সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, এবং দৈনিক সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা লেনদেন করা যাবে।

স্থির আমানত (Fixed Deposits): ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিট করা যাবে।

আইপিও আবেদন: আইপিও আবেদনের ক্ষেত্রে আগের মতোই ৫ লক্ষ টাকার সীমা থাকবে এবং এটি নতুন ১০ লক্ষ টাকার সীমার আওতায় পড়বে না।

এই বর্ধিত সীমা ব্যবহারকারীদের জন্য বড় অঙ্কের পেমেন্ট একবারে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেবে, যা ঋণ, ইএমআই, বীমার প্রিমিয়াম, বিনিয়োগ, সরকারি ফি এবং গহনা কেনার মতো কাজগুলোকে আরও সহজ করবে

বিদেশী মুদ্রা পেমেন্ট: ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম (BBPS) এর মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা যাবে।

এই অতিরিক্ত সুবিধার জন্য কোনো বাড়তি চার্জ লাগবে না। 

এনপিসিআই জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপ ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সুবিধাজনক এবং দ্রুত করবে।  

