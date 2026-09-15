/UPI লেনদেনে নয়া নিয়ম! ২,০০০ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি, বড় অঙ্কের ক্ষেত্রে কী বদল এল?

UPI free limit: ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেনে কোনও ব্যাংক চার্জ নিতে পারবে না। এর বেশি টাকা পাঠালেও সাধারণ গ্রাহকের থেকে কোনো বাড়তি ফি কাটা হবে না। সিস্টেমের খরচ চালাতে ভবিষ্যতে শুধু বড় ব্যবসায়ীদের ওপর সামান্য চার্জ বসতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউপিআই লেনদেনে নয়া নিয়ম। ১৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক নয়া নিয়ম জারি করেছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০০০ টাকা পর্যন্ত UPI লেনদেন এবং রুপে (RuPay) ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে লাগবে না বাড়তি ফি। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এবং ইউপিআই সুরক্ষার জন্য গত অগাস্ট মাসে সংসদে পাস হওয়া নতুন আইনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ছোট অংকের ডিজিটাল লেনদেন আগের মতোই সম্পূর্ণ ফ্রি।
তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ২,০০০ টাকার বেশি পাঠালে চার্জ কাটা হবে? সরকার পরিষ্কার জানিয়েছে, তেমনটা একেবারেই নয়। আপনি যদি ২,৫০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা বা তার বেশি টাকা কাউকে পাঠান, তাহলেও আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও বাড়তি টাকা বা ফি কাটা যাবে না। সাধারণ মানুষের জন্য ইউপিআই যেমন ফ্রি ছিল, তেমনই থাকবে।
আসলে সরকার ভবিষ্যতে বড় ব্যবসায়ীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট ফি বা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) বসানোর পথ খোলা রাখতে এই নিয়ম এনেছে। এই ফি হল এমন একটি খরচ, যা ডিজিটাল পেমেন্ট নেওয়ার জন্য বড় ব্যবসায়ীরা ব্যাংককে দিয়ে থাকেন।
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগেই স্পষ্ট করেছেন, কোনও অবস্থাতেই এই বোঝা সাধারণ ক্রেতার ওপর চাপবে না। ভবিষ্যতে যদি কোনও ফি আসেও, তা হয়তো বড় ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ওপর ০.২৫ থেকে ০.৪ শতাংশের মতো খুব সামান্য হতে পারে। তবে এখনো কোনও ফি কার্যকর করা হয়নি।
দেশে ইউপিআই ব্যবহার এখন বিরাট রূপ নিয়েছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৪৪টি ব্যাংক এই ব্যবস্থায় ছিল, ২০২৬ সালের জুলাই মাসে সেই সংখ্যা পৌঁছেছে ৭৪১-এ। শুধু অগাস্ট মাসেই প্রায় ২৪.৫১ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ২৯.৮২ ট্রিলিয়ন টাকা। এর সিংহভাগ লেনদেনই হয় গুগল পে ও ফোনপে মারফত।
গোটা সিস্টেম সচল রাখতে, সাইবার নিরাপত্তা বাড়াতে এবং প্রতারণা আটকাতে ব্যাংকের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই এই সুবিশাল পরিকাঠামো টিকিয়ে রাখতেই সরকার ভবিষ্যতে বড় ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে সামান্য আয়ের কথা ভাবছে।
পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেট ছাড়া টাকা মেটানোর ব্যবস্থার ওপরেও। ‘ইজিপে’-র প্রতিষ্ঠাতা শামস তাবরেজের মতে, গ্রাম ও মফস্সলে যেখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে, সেখানে ‘ট্যাপ অ্যান্ড পে’ বা অফলাইন ইউপিআই দারুণ কাজে আসবে। এতে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, শুধু ফোন ছুঁইয়েই পেমেন্ট করা যাবে। এর ফলে ক্রেতা ও ছোট দোকানদার উভয়ের জন্যই লেনদেন আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে।