English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UPI UPDATE: নগদ টাকা লাগলে মুশকিল আসান, ATM যেতেই হবে না! ফোনে Gpay-Phonepay-PayTM থাকলেই হবে... বড় আপডেট...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর ATM- এ যেতে হবে না। স্ক্যানার (Scanner) ব্যাবহার করেই কেল্লাফতে, মিলবে নগদ। যখনই নগদ টাকার প্রয়োজন হয়, মানুষ তখনই ব্যাংক বা এটিএম-এ যায়। কিন্তু এই প্রবণতায় এবার ইতি!

| Sep 18, 2025, 01:57 PM IST
1/11

UPI আপডেট

ইউপিআই ব্যবহারকারীরা খুব শীঘ্রই সারা ভারতে ২০ লক্ষেরও বেশি বিজনেস করেসপন্ডেন্ট (BC) আউটলেটে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ টাকা তুলতে পারবেন।  

2/11

UPI আপডেট

রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) এই সুবিধা চালু করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)-এর কাছে অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছে। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউপিআই ব্যবহারকারীরা সারা দেশের লক্ষাধিক বিসি-এর কাছে কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা তুলতে পারবেন।

3/11

UPI আপডেট

বিজনেস করেসপন্ডেন্ট (BC) হলেন স্থানীয় প্রতিনিধি, যারা এমন সব জায়গায় সাধারণ ব্যাংকিং পরিষেবা দেন যেখানে ব্যাংকের শাখা এবং এটিএম-এর সংখ্যা কম। এই প্রতিনিধিরা দোকানদার, অলাভজনক সংস্থা (non-profits) বা এমনকি সাধারণ নাগরিকও হতে পারেন। গ্রাহকরা ইতিমধ্যেই ডেবিট কার্ড বা আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন ব্যবহার করে এই বিসি-দের কাছ থেকে নগদ টাকা তুলতে পারেন।

4/11

UPI আপডেট

বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু এটিএম এবং সীমিত সংখ্যক দোকানে ইউপিআই ব্যবহার করে নগদ টাকা তোলার সুবিধা রয়েছে। শহর ও নগরাঞ্চলে প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১,০০০ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় ২,০০০ টাকা। তবে প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিজনেস করেসপন্ডেন্টরা প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ টাকা তুলতে পারবেন।

5/11

UPI আপডেট

ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা তোলা অন্যান্য ইউপিআই লেনদেনের মতোই সহজ। গ্রাহকরা তাদের ইউপিআই অ্যাপ ব্যবহার করে ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্টের কিউআর কোড স্ক্যান করবেন, পেমেন্ট অনুমোদন করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা পেয়ে যাবেন।

6/11

UPI আপডেট

যদি এটি অনুমোদিত হয়, তাহলে এই পদক্ষেপ ভারতে নগদ টাকা তোলার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারে, কারণ এর ফলে দোকানে কিউআর কোড স্ক্যান করার মতোই সহজে টাকা তোলা যাবে। 

7/11

UPI আপডেট

এই নতুন ব্যবস্থা সেইসব গ্রাহকদের জন্য সহায়ক হবে, যাদের আঙুলের ছাপ প্রমাণীকরণে সমস্যা হয় অথবা যারা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

8/11

UPI আপডেট

শিল্প বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন যে, ইউপিআই ব্যবহার করে বিজনেস করেসপন্ডেন্টদের (BCs) কাছ থেকে নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে। 

9/11

UPI আপডেট

কিউআর-ভিত্তিক নগদ উত্তোলনের এই সহজলভ্যতা প্রতারকদের জন্য নিরীহ ব্যবহারকারীদের ঠকানো সহজ করে তুলতে পারে।

10/11

UPI আপডেট

অতীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে কিছু বিসি চুরি করা বা পাচার করা টাকা লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ধরা পড়েছেন।  

11/11

UPI আপডেট

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন যে, ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা তোলার জন্য অ্যাকাউন্টধারীর সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন না হওয়ায়, এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ahmedabad Plane Crash: 'মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী আমার ছেলে!' আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক চিঠি নিহত ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধ বাবার...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা...

Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা...

Bihar Horror: ১৪-র কিশোরীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল ৬ বর্বর! অচেতন শরীরেই চলল এক-এক করে ভোগ লালসা মেটানোর পালা... 8
Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক&#039;টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক'টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2025: কবে বোধন? অষ্টমীর অঞ্জলি ক'টায়? সন্ধিপুজো? দেবীর কীসে আগমন, কীসে গমন? জেনে নিন দুর্গাপুজোর নিখুঁত সময়-নির্ঘণ্ট... 7
Ahmedabad Plane Crash: &#039;মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী আমার ছেলে!&#039; আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক চিঠি নিহত ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধ বাবার...

Ahmedabad Plane Crash: 'মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী আমার ছেলে!' আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক চিঠি নিহত ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধ বাবার...

Ahmedabad Plane Crash: 'মানসিক চাপেই বিমান নিয়ে আত্মঘাতী আমার ছেলে!' আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক চিঠি নিহত ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধ বাবার... 9
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি অনেক দূর যাবে বৃষর, বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে কন্যার

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি অনেক দূর যাবে বৃষর, বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে কন্যার

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি অনেক দূর যাবে বৃষর, বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে কন্যার 12