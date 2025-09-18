UPI UPDATE: নগদ টাকা লাগলে মুশকিল আসান, ATM যেতেই হবে না! ফোনে Gpay-Phonepay-PayTM থাকলেই হবে... বড় আপডেট...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর ATM- এ যেতে হবে না। স্ক্যানার (Scanner) ব্যাবহার করেই কেল্লাফতে, মিলবে নগদ। যখনই নগদ টাকার প্রয়োজন হয়, মানুষ তখনই ব্যাংক বা এটিএম-এ যায়। কিন্তু এই প্রবণতায় এবার ইতি!
বিজনেস করেসপন্ডেন্ট (BC) হলেন স্থানীয় প্রতিনিধি, যারা এমন সব জায়গায় সাধারণ ব্যাংকিং পরিষেবা দেন যেখানে ব্যাংকের শাখা এবং এটিএম-এর সংখ্যা কম। এই প্রতিনিধিরা দোকানদার, অলাভজনক সংস্থা (non-profits) বা এমনকি সাধারণ নাগরিকও হতে পারেন। গ্রাহকরা ইতিমধ্যেই ডেবিট কার্ড বা আধার-ভিত্তিক বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন ব্যবহার করে এই বিসি-দের কাছ থেকে নগদ টাকা তুলতে পারেন।
বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু এটিএম এবং সীমিত সংখ্যক দোকানে ইউপিআই ব্যবহার করে নগদ টাকা তোলার সুবিধা রয়েছে। শহর ও নগরাঞ্চলে প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১,০০০ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় ২,০০০ টাকা। তবে প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিজনেস করেসপন্ডেন্টরা প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ টাকা তুলতে পারবেন।
