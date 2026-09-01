/H-1B-র সঙ্গে এবার H-4-তেও বড় ধাক্কা? চাকরিতে কোপ স্বামী-স্ত্রীর, বিপদে ভারতীয়রাই

US Plans To Strip H-1B Spouses: আমেরিকায় H-1B কর্মীদের পরিবারে নতুন চাপ, আমেরিকার প্রস্তাবে চিন্তায় ভারতীয়রা। কাদের ওয়ার্ক পারমিট বন্ধের প্রস্তাব? চাকরি হারানোর আশঙ্কায় হাজার হাজার ভারতীয়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকায় H-1B ভিসাধারীদের নির্দিষ্ট কিছু H-4 ভিসাধারী স্বামী-স্ত্রীর কাজের অনুমতি বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে আমেরিকায় বৈধভাবে কাজ করা বহু H-4 ভিসাধারী তাঁদের চাকরি হারাতে পারেন। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ভারতীয়দের উপর।
H-1B ভিসায় মূলত দক্ষ বিদেশি কর্মীরা আমেরিকায় কাজ করেন। তাঁদের স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে H-4 ভিসা পেতে পারেন। বর্তমান নিয়মে যোগ্য H-4 ভিসাধারী স্বামী বা স্ত্রী Employment Authorisation Document বা EAD পেলে আমেরিকায় বৈধভাবে কাজ করতে পারেন। এই কাজের অনুমতিতেই এবার কোপ বসানোর প্রস্তাব এসেছে।
এর কারণ H-4 EAD-এর সুবিধা নেওয়া মানুষের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী, H-4 EAD অনুমোদনের প্রায় ৯৩ শতাংশই ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হয়েছিল। আর সেই ভারতীয় H-4 EAD অনুমোদনপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ৯৪ শতাংশ ছিলেন মহিলা।
যোগ্য H-4 ভিসাধারীদের কাজের অনুমতি দেওয়ার নিয়মটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চালু রয়েছে। এবার ট্রাম্প প্রশাসন সেই নিয়ম বদলাতে চাইছে। প্রস্তাবটির নাম দেওয়া হয়েছে Removing H-4 Dependent Spouses From the Classes of Noncitizens Eligible for Employment Authorisation। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট H-4 নির্ভরশীল স্বামী-স্ত্রীকে কাজের অনুমতি পাওয়ার যোগ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি এখনও চূড়ান্ত নিয়ম নয়। প্রস্তাবটি মার্কিন Department of Homeland Security-এর দীর্ঘমেয়াদি regulatory agenda-তে রয়েছে। এটি কার্যকর করার আগে নিয়ম প্রকাশ, পর্যালোচনা এবং জনসাধারণের মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। তাই এখনই H-4 ভিসাধারীদের চাকরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—এমনটা বলা ঠিক হবে না।
H-4-এর কাজের অনুমতি নিয়ে এই প্রস্তাব এমন সময়ে এসেছে, যখন আমেরিকা H-1B ভিসা ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তন আনছে।সম্প্রতি H-1B ভিসা নিয়ে আরও কড়া নিয়ম ও উচ্চ ফি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফলে আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় প্রযুক্তিকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য নতুন প্রস্তাবটি আরও উদ্বেগ তৈরি করেছে। তবে H-4 কাজের অনুমতি বন্ধের প্রস্তাব চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এর বাস্তব প্রভাব কতটা হবে, তা স্পষ্ট নয়।