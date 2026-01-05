English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...

Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...

Venezuela President Nicolas Maduro: মধ্যরাতে রাজধানী কারাকাসে তাণ্ডব চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তাদের শোয়ার ঘর থেকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স। জঙ্গলের রাজত্ব মনে হলেও শনিবারই তাদের দুজনেক উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমেরিকায়। শুধু তাই নয় একজন্য রাষ্ট্রপতিকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে রীতিমতো সংবাদমাধ্যমে দেখিয়ে ডেনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এবার ভেনেজুয়েলা চালাব আমরাই।

| Jan 05, 2026, 02:54 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসসহ দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার ভোররাতে মার্কিন বিমান হামলা ও সামরিক অভিযানের পর নাটকীয়ভাবে বন্দি করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে (Nicolas Maduro)। বর্তমানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস নিউ ইয়র্কের একটি ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি রয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি উল্লাস প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে চীন ও খোদ নিউ ইয়র্কের মেয়র একে ‘যুদ্ধাপরাধ’ বলে মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

 

1/9

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ

 লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতারা ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ হলেও মুষ্টিমেয় কিছু ইউরোপীয় দেশ এই অভিযানকে সমর্থন জানিয়েছে।  

2/9

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ

দীর্ঘদিন ধরে চলা মার্কিন-ভেনেজুয়েলা উত্তেজনার অবসান ঘটাতে শনিবার ভোরে কারাকাস, মিরান্ডা, আরাগুয়া ও লা গুয়াইরা অঞ্চলে ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা শুরু করে মার্কিন বাহিনী। 

3/9

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ

হামলায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায় ভেনেজুয়েলা। এরপরই মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে সরাসরি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

4/9

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ

মার্কিন আদালতের অভিযোগ, মাদুরো মাদক সন্ত্রাস, কোকেন আমদানি এবং মারণাস্ত্র সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত।  

5/9

জেলেনস্কির ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

মাদুরোর এই পরিণতি দেখে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি পরোক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ইউরোপের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, “স্বৈরশাসকদের সঙ্গে ঠিক এভাবেই মোকাবিলা করা সম্ভব হলে আমেরিকা জানে এর পরে কী করতে হবে।” সরাসরি পুতিনের নাম না নিলেও জেলেনস্কি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ওয়াশিংটন চাইলে ক্রেমলিন অধিপতিকেও একইভাবে ‘তুলে’ নিয়ে আসতে পারে।  

6/9

খোদ আমেরিকাতেই প্রতিবাদের সুর

মাদুরোকে আটকের ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে এই আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানান এবং গোটা বিষয়টিকে ‘যুদ্ধাপরাধ’ বলে অভিহিত করেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট জানান যে, সস্ত্রীক মাদুরোকে অপহরণ করে বন্দি করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

7/9

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও চিনের অবস্থান

বেজিং এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে জানিয়েছে, আমেরিকা গায়ের জোরে মাদুরোকে তুলে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। চিনের বিদেশমন্ত্রক অবিলম্বে মাদুরো দম্পতির মুক্তি এবং নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। 

8/9

ভেনেজুয়েলায় নতুন নেতৃত্ব

প্রেসিডেন্ট মাদুরো অপহৃত হওয়ার পর দেশটিতে প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট তড়িঘড়ি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে।

9/9

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আক্রমণ

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মাদুরোকে আটকের এই ঘটনা লাতিন আমেরিকায় আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের এক চরম বহিঃপ্রকাশ। তবে জেলেনস্কির উসকানিমূলক মন্তব্য এবং চীন-রাশিয়ার পাল্টা অবস্থান বিশ্বকে এক নতুন স্নায়ুযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

পরবর্তী অ্যালবাম

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের... 7
Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...

Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...

Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর... 8
Horoscope Today: বৃষের উন্নতি, কর্কটের রোমান্স, মকরের জীবনে ম্যাজিক! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: বৃষের উন্নতি, কর্কটের রোমান্স, মকরের জীবনে ম্যাজিক! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: বৃষের উন্নতি, কর্কটের রোমান্স, মকরের জীবনে ম্যাজিক! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...

Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...

Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর... 7