Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...

Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...
Venezuela President Nicolas Maduro: মধ্যরাতে রাজধানী কারাকাসে তাণ্ডব চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তাদের শোয়ার ঘর থেকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স। জঙ্গলের রাজত্ব মনে হলেও শনিবারই তাদের দুজনেক উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমেরিকায়। শুধু তাই নয় একজন্য রাষ্ট্রপতিকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে রীতিমতো সংবাদমাধ্যমে দেখিয়ে ডেনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এবার ভেনেজুয়েলা চালাব আমরাই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসসহ দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার ভোররাতে মার্কিন বিমান হামলা ও সামরিক অভিযানের পর নাটকীয়ভাবে বন্দি করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে (Nicolas Maduro)। বর্তমানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস নিউ ইয়র্কের একটি ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি রয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি উল্লাস প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে চীন ও খোদ নিউ ইয়র্কের মেয়র একে ‘যুদ্ধাপরাধ’ বলে মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।