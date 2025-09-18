US may remove penalty on India: ট্রাম্পের দিওয়ালি গিফট! রাগ পড়তেই ট্যারিফ কমাচ্ছে আমেরিকা...

US may remove penalty on India: ট্রাম্পের দিওয়ালি গিফট! রাগ পড়তেই ট্যারিফ কমাচ্ছে আমেরিকা...
Trump Tariffs withdrawl from India: ট্রাম্পের (Trump) শুল্কচাপে (Tariffs) দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছিল। অন্যান্য সব দেশের থেকে বেশি ট্যারিফ দেওয়া হয়েছিল ভারতকে। 'Maharaja of Tariff' - এই অ্যাখ্যা দিয়েছিল ভারতকে। তেল আমদানির জন্য রাশিয়ার (Russia) হাত ধরেছে ভারত। তাতেও রক্তচক্ষু হয়েছে আমেরিকার। চিন (China) এসে পাশে দাড়িয়েছে ভারতের, কিন্তু চিরশত্রু পাকিস্তান (Pakistan) ভারতকে হুংকার দিয়েই গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবার দিল্লিতে ভারত এবং আমেরিকা বাণিজ্য প্রতিনিধিদে
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুল্ক নিয়ে ভারত এবং আমেরিকার তিক্ত সম্পর্ক কিছুটা মধুর হতে চলেছে। শুল্ক-গুঁতোয় আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ভারতকে অস্থির করেছিল আমেরিকা। দু'বার শুল্কের চাপে ভারতের অর্থনীতিকে কোণঠাসা করেছে। তবে কি এই সমস্যা শীঘ্রই মিটতে চলেছে? বৃহস্পতিবার কলকাতায় এমনটাই জানালেন দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। তাঁর কথায়, আগামী ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে শুল্ক-সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। অর্থাত্, ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা।