USA Shutdown Disaster: আমেরিকা শাটডাউন! বন্ধ ৪০ বিমানবন্দর, লোকসান ১লক্ষ ৩২ কোটি...ভারত থেকে আমেরিকার বিমানও বাতিল?

FAA Shutdown Disaster: মার্কিন সরকারে 'শাটডাউন' (America Shutdown) ৩৬তম দিনে পড়ায় আমেরিকর বিমান পরিষেবা মারাত্মক সংকটের মুখে। এই দীর্ঘতম শাটডাউনের ফলে কর্মীদের বেতন বন্ধ থাকায় এবং বহু কর্মী কাজ ছেড়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বড় প্রভাব পড়েছে সেখানকার বিমান পরিষেবায়। চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে শাটডাউন শুরু হয়েছে আমেরিকায়। যার জেরে কর্মীরা বেতন ছাড়াই কাজ করছেন গত এক মাস ধরে। ফলে বেশ কিছু কর্মী ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন কাজ ছেড়ে। এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বিমান চলাচলে।

শাটডাউনের কারণে প্রায় ১৩,০০০ এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রক এবং ৫০,০০০ পরিবহণ নিরাপত্তা এজেন্ট গত ৩৬ দিন ধরে বেতন ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে কাজ ছেড়েও চলে গেছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে বিমানের ওঠানামায় দেরির ৪৬ শতাংশই হচ্ছে কর্মীর ঘাটতির কারণে।

মার্কিন পরিবহণ সচিব সিন ডাফি ঘোষণা করেছেন যে, দেশের ৪০টি বড় বিমানবন্দরে উড়ান ১০ শতাংশ কাটছাঁট করা হবে। শুক্রবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা। এর কারণ হিসেবে তিনি এয়ার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন।

জানা গিয়েছে, শাটডাউনের কারণে আমেরিকা প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকার লোকসান করছে।  

উড়ানে কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, নিউ ইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন, শিকাগো, আটলান্টা, লস অ্যাঞ্জেলেস, ডালাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে সমস্যা হবে।

আমেরিকা জুড়ে বিমানযাত্রায় সমস্যা আরও বাড়বে, অনেক বিমান বাতিল হবে এবং ওঠানামায় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি দেরি হবে।

শিকাগো বিমানবন্দরের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, ১০ শতাংশ কাটছাঁটের ফলে দিনে ১২১টি উড়ান কম থাকবে।  

সব মিলিয়ে, দিনে প্রায় ১৮০০টি উড়ান এবং ২ লক্ষ ৬৮ হাজার আসন কমে যেতে পারে আমেরিকায়। ভারত থেকে আমেরিকাগামী বিমানও বাতিল হতে পারে।

আমেরিকায় প্রতি অর্থবর্ষে (যা শুরু হয় ১ অক্টোবর) সরকারের বিভিন্ন দফতরে কাজ চালানোর জন্য কংগ্রেসকে অর্থ বরাদ্দ করতে হয়।  

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সেনেট সদস্যরা (বিশেষত ডেমোক্র্যাটদের) সরকারের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে একমত হতে না পারায় তহবিল সংক্রান্ত বিলে অনুমোদন মেলেনি।

ফলে ১ অক্টোবর থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের কার্যক্রম আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং কর্মীরা বেতন ছাড়া কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফাঁকা বিমানবন্দর। 

পরিবহণ সচিব ডাফি জানিয়েছেন, ডেমোক্র্যাটরা যদি সরকারের সিদ্ধান্তে সম্মতি দেন এবং শাটডাউন শীঘ্রই উঠে যায়, তবে বিমান সংক্রান্ত এই কঠোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রয়োজন হবে না।   

অনেকের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধী পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে।

