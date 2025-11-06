USA Shutdown Disaster: আমেরিকা শাটডাউন! বন্ধ ৪০ বিমানবন্দর, লোকসান ১লক্ষ ৩২ কোটি...ভারত থেকে আমেরিকার বিমানও বাতিল?
FAA Shutdown Disaster: মার্কিন সরকারে 'শাটডাউন' (America Shutdown) ৩৬তম দিনে পড়ায় আমেরিকর বিমান পরিষেবা মারাত্মক সংকটের মুখে। এই দীর্ঘতম শাটডাউনের ফলে কর্মীদের বেতন বন্ধ থাকায় এবং বহু কর্মী কাজ ছেড়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বড় প্রভাব পড়েছে সেখানকার বিমান পরিষেবায়। চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে শাটডাউন শুরু হয়েছে আমেরিকায়। যার জেরে কর্মীরা বেতন ছাড়াই কাজ করছেন গত এক মাস ধরে। ফলে বেশ কিছু কর্মী ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন কাজ ছেড়ে। এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বিমান চলাচলে।
ক্ষতির পরিমাণ ও প্রভাব
'শাটডাউন’ কেন হচ্ছে
