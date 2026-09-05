/বুক ফেটে বেরিয়ে এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তাক্ত ফুসফুস: শিশুদের ছিন্নভিন্ন দেহের সারি, মার্কিন হামলায় ইরানের বিয়েবাড়ি যেন মুহূর্তে মৃত্যুপুরি

US strikes on Iran Wedding: দক্ষিণ ইরানের ছোট্ট উপকূলীয় শহর কুহেস্তাকে বিয়ের আনন্দঘন পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে এক ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মার্কিন হামলার পর। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলে শুধুই মৃতদেহের সারি। শিশু-সহ অন্তত একাধিক প্রাণহানি ঘটেছে এবং আহত হয়েছেন ৬০ জনেরও বেশি মানুষ। আন্তর্জাতিক মহলে এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নের উঠেছে।
যেভাবে ঘটল এই হৃদয়বিদারক ঘটনা
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কুহেস্তাকের একটি বাড়ির উঠোনে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পাত্র-পাত্রী তখনও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাননি; প্রাঙ্গণে ভিড় করেছিলেন মূলত মহিলা ও শিশুরা। ঠিক সেই সময়ই পরপর বিস্ফোরণ ঘটে।
এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কাছেই অবস্থিত একটি ফোনের টাওয়ারে প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার পর পরই বিয়ের আসর লক্ষ্য করে দুটি ড্রোন হামলা হয়। চোখের নিমেষে চারিদিক ধোঁয়া আর ধুলোয় ঢেকে যায়, রক্তাপ্লুত মানুষ প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছোটাছুটি শুরু করেন।
চোখের জল ও ধ্বংসস্তূপের চিত্র
হামলার কয়েক দিন পরও কুহেস্তাক শহরের দৃশ্য অত্যন্ত করুণ। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শিশুদের জুতো, পোশাকাশাক এবং গৃহস্থালির ভাঙাচোরা আসবাবপত্র।
উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দা সাশন জারেয়ি জানান, ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে যাঁদের বের করে আনা হয়েছে, তাঁদের সিংহভাগই নিষ্পাপ শিশু। আহত অনেকের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
স্থানীয়দের দাবি, এলাকাটি কোনওভাবেই সামরিক ঘাঁটি ছিল না; তা সত্ত্বেও সাধারণ ও নিরপরাধ মানুষের ওপর এমন প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে।
ক্ষেপণাস্ত্রের উৎস ও অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ
আমেরিকা সরাসরি এই ঘটনার দায় স্বীকার না করলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্সের যাচাই করা ভিডিয়ো ও ছবি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, এটি কোনও ভুলবশত ছিটকে আসা ক্ষেপণাস্ত্র নয়, বরং সরাসরি মার্কিন গোলাবারুদের আঘাতেই ঘটেছে।
চারটি পৃথক অস্ত্র বিশেষজ্ঞের মতে দিয়েছে যে এটি মার্কিন অস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১৩৫ মিটার দূরে মার্কিন লক্ষ্যবস্তু হিসেবে থাকা টেলিযোগাযোগ টাওয়ারটি ছিল।
হরমুজগানের বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষও দাবি করেছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ মার্কিন বাহিনীর বলেই প্রমাণ মিলছে।
তদন্তের আশ্বাস ওয়াশিংটনের
ঘটনার প্রেক্ষিতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানিয়েছেন, আমেরিকা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তদন্ত করে দেখছে। তিনি উল্লেখ করেন, যুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা মার্কিন নীতির অংশ নয়।
তবে সংঘাতের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটতে পারে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডও (CENTCOM) জানিয়েছে তারা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।
সাধারণ উৎসবের দিনও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এক গভীর ট্র্যাজেডিতে রূপ নিয়েছে।
হরমুজ প্রণালীর জলসীমার কাছে অবস্থিত কুহেস্তাকের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আন্তর্জাতিক সংঘাতের মানবিক মূল্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা আবারও প্রমাণ করল।