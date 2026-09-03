/এবার পুজোয় বিশেষ অতিথি আমেরিকানরা! পর্যটন মন্ত্রীর বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত, আসছে নতুন ওয়েবাসাইট

এবার পুজোয় বিশেষ অতিথি হতে চলেছেন আমেরিকান পর্যটকরা। বাংলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা ঘুরে দেখতে মার্কিন পর্যটকদের বিশেষ আগ্রহের কথা উঠে এলো রাজ্য পর্যটন মন্ত্রী ও মার্কিন কনসুলেট জেনারেলের সাম্প্রতিক বৈঠকে। বিদেশি অতিথিদের সুবিধার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তর আনছে এক নতুন ওয়েবসাইট, যেখানে রেজিস্ট্রেশন করলেই মিলবে বিশেষ পুজো পরিক্রমা ও প্রসাদ আস্বাদন করার সুযোগ!
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা কেবল আর বাঙালি বা ভারতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই, তা আজ বিশ্বজনীন। ইউনেস্কোর 'আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-এর স্বীকৃতি মেলার পর থেকে বিশ্ব দরবারে শারদোৎসবের আকর্ষণ বেড়েছে বহুগুণ। এবার সেই আকর্ষণে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটকরা।
বাংলার দুর্গাপূজা প্রত্যক্ষ করতে মার্কিন পর্যটকদের প্রবল আগ্রহের কথা সামনে এসেছে সম্প্রতি। আর সেই বিপুল উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলার উৎসবকে আরও সুসংগঠিতভাবে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য পর্যটন দপ্তর।
সম্প্রতি কলকাতার মার্কিন কনসুলেট জেনারেলের প্রতিনিধির সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী। সেই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়ই ছিল—শারদোৎসবে আগত আমেরিকান পর্যটকদের আতিথেয়তা ও ভ্রমণ পরিকল্পনা। আমেরিকান নাগরিকরা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপত্তার সঙ্গে বাংলার পুজো পরিক্রমা উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠক শেষে পর্যটন মন্ত্রী জানান, মার্কিন পর্যটকরা যাতে এ রাজ্যে এসে খুব সহজেই ঐতিহ্যবাহী ও সেরা পুজো মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখতে পারেন, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিদেশি অতিথিদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্মরণীয় করে তুলতে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি নতুন ও অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট চালু করা হচ্ছে। এই নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেরা সেরা পুজোর নির্দিষ্ট লিঙ্ক যুক্ত করা থাকবে।
যে সমস্ত আমেরিকান পর্যটক দুর্গাপূজায় বাংলায় আসার পরিকল্পনা করছেন, তারা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আগাম নিজেদের নাম নথিভুক্ত বা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং পুরো ভ্রমণসূচি সুনিশ্চিত করবেন। কলকাতা তথা আশেপাশের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি, নামী থিম পুজো থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার পুজো—পর্যটকদের পছন্দ অনুযায়ী ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করবে রাজ্য পর্যটন দপ্তর।
তবে শুধু মণ্ডপ কিংবা আলোকসজ্জা দর্শনেই ইতি নয়, ভ্রমণের পাশাপাশি আমেরিকান পর্যটকদের জন্য থাকছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ও খাদ্যসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। পর্যটন দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে আগত আমেরিকান অতিথিদের পূজার খাঁটি প্রসাদ ও ভোগ আস্বাদন করানোর বন্দোবস্ত। বাংলার খাঁটি দুর্গাপূজার আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আবহের সঙ্গে তাদের পরিচিত করানোই এর মূল লক্ষ্য। অনেক বিদেশিরই ইচ্ছে থাকে পুজোর প্রসাদ খাওয়ার বা মণ্ডপে বসে ভোগ গ্রহণ করার; সেই ইচ্ছে এবার বাস্তবায়িত করবে রাজ্য সরকার।
পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পর থেকেই বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। তবে আমেরিকান নাগরিকদের এই বিশেষ আগ্রহ এবং রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পিত পদক্ষেপ রাজ্যের পর্যটন অর্থনীতিকে এক নতুন দিশা দেখাবে। শুধু কলকাতাই নয়, হাওড়া, হুগলি, কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐতিহ্যবাহী পুজো গন্তব্যগুলিকেও এর আওতায় আনা সম্ভব হবে। এর ফলে হোটেল ব্যবসা, স্থানীয় ট্রাভেল গাইড এবং হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সব মিলিয়ে, আসন্ন শারদোৎসবে আমেরিকান পর্যটকদের অভ্যর্থনা জানাতে কোমর বেঁধে নামছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং আতিথেয়তার মেলবন্ধনে এবার আমেরিকানদের কাছেও অবিস্মরণীয় হয়ে উঠতে চলেছে বাংলার দুর্গাপূজা।