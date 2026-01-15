English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • US vs Iran: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন!

US vs Iran: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন!

US vs Iran military power comparison: আমেরিকা-ইরানে মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবহে জেনে নিন যদি ট্রাম্প এবং খামেইনির দেশের সংঘর্ষ বাঁধে, তাহলে সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে থাকবে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন?

Jan 15, 2026, 04:48 PM IST
1/9

আমেরিকা বনাম ইরান

US vs Iran

আমেরিকা-ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এক সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রশ্ন তুলেছে। যদি ট্রাম্প এবং খামেইনির দেশের সামরিক শক্তির তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আমেরিকার কাছে প্রযুক্তিগত ভাবে বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত সামরিক বাহিনী রয়েছে। অন্যদিকে ইরান বিশাল ক্ষেপণাস্ত্রে ভাণ্ডার এবং প্রক্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক অসম কৌশল অবলম্বন করে।

2/9

বিশ্বর‍্যাঙ্কিং

Global Ranking

৮৯৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রতিরক্ষা বাজেটের জোরে আমেরিকার সামরিক শক্তি বিশ্বে ১ নম্বর। সেখানে ইরানের প্রতিরক্ষা বাজেটে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার! জমিন-আসমান ফারাক দুই দেশের। বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬ নম্বরে ইরান। ইরানের তুলনায় আমেরিকার প্রায় ৬০ গুণ আর্থিক সুবিধায়।       

3/9

সক্রিয় সামরিক বাহিনী

Active Military Personnel

আমেরিকার সক্রিয় সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। যেখানে ইরানের সংখ্যা ৬ লক্ষ ১০ হাজার। তবে ইরানের বাসিজ এবং রেভোলিউশনারি গার্ডস-সহ এক বিশাল আধা-সামরিক বাহিনী রয়েছে। যা আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা কৌশলের জন্য তাদের মোট উপলব্ধ জনশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।  

4/9

বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব

Air Force Superiority

আমেরিকান সেনা ১৩০০০ এরও বেশি সামরিক বিমান পরিচালনা করে। যার মধ্যে F-22 এবং F-35 এর মতো উন্নত ফিফথ জেনারেশন স্টেলথ ফাইটার জেটও রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের বিমান বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভাবে অনেকটাই ছোট এবং পুরনো। মোটে ৫৬০ বিমান রয়েছে খামেইনির দেশের।

5/9

নৌ শক্তি

Naval Power and Strategy Carriers

মার্কিন নৌসেনার ১১টি বিমানবাহী রণতরী এবং ৮১টি ডেস্ট্রয়ার রয়েছে। যা বিশ্বে 'ব্লু-ওয়াটার' শক্তি। অন্যদিকে ইরান পারস্য উপসাগরে কেন্দ্রীভূত এক 'গ্রিন-ওয়াটার' নৌবাহিনী পরিচালনা করে। যা খোলাখুলি যুদ্ধ না করে বরং শত্রু জাহাজকে হয়রানি করার জন্য সাবমেরিন, মাইন এবং সশস্ত্র স্পিডবোটের ঝাঁক ব্যবহার করে!      

6/9

ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা

Missile Capabilities

আমেরিকার কাছে সব মিলিয়ে সব রকমের ২৫০০০ থেকে ৩০০০০-এর বেশি ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ রয়েছে। ইরানের কাছে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে, যেখানে ৩০০০-এরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

7/9

পারমাণবিক মর্যাদা

Nuclear Status

আমেরিকা এক স্বীকৃত পারমাণবিক পরাশক্তি। অন্যদিকে ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র না থাকলেও তাদের 'থ্রেশহোল্ড স্টেট' ওরফে 'প্রান্তিক রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ তারা অস্ত্র তৈরির কাছাকাছি স্তরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে। যা বিশ্ব কূটনীতিতে এক প্রধান বিতর্কের বিষয়।    

8/9

9/9

মিত্রশক্তি

Alliances

আমেরিকা ন্যাটো এবং মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদারদের মতো মিত্রদের নিয়ে এক বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক পায়। সারা পৃথিবীতে তাদের ৭৫০-রও বেশি ঘাঁটি রয়েছে। বিপরীতে ইরান 'প্রতিরোধের অক্ষ' দিয়ে পাল্টা জবাব দেয়। যা লেবানন, ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের প্রক্সি নিয়ে তৈরি নেটওয়ার্ক। যার মাধ্যমে তারা সরাসরি সৈন্য মোতায়েন ছাড়াই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে।  

