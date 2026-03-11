Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব
Nuclear War in 3rd World War: আজও যে-ঘটনা স্মরণ করলে বিশ্বজুড়ে মানুষের শিরদাঁড়া দিয়ে নামে ঠান্ডা স্রোত! ৮০ বছর 'পূর্তি' হয়েছে যে ঘটনার। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সাল। অগস্ট মাস।
1/8
'লিটল বয়'
2/8
'ফ্যাট ম্যান'
photos
TRENDING NOW
3/8
১ লক্ষ ৪০ হাজার
5/8
ইউরেনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব
6/8
প্লুটোনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব
আর 'ফ্যাট ম্যান' ছিল প্লুটোনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব। ২০ কিলোটন টিএনটির সমান ছিল এটি। আরও সাংঘাতিক। দুটি বোমাতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গোটা জাপান। সাতদিনের মাথায় জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বিতর্ক আজও থামেনি। এভাবে কি একটা দেশ, সে-দেশের সভ্যতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?
7/8
হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
8/8
পরমাণু-আক্রমণ?
পেন্টাগন প্রধান পিট হেগসেথ-ও বড় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানকে। পিট হেগসেথ ঘোষণা করেছেন, ১১ দিন আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে মঙ্গলবারই ইরানের হামলা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হবে। তিনি সটান বলে দিয়েছেন, ইরানের উপর আমেরিকার বিমান হামলা মঙ্গলবার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে। ইরানের মাটিতে হামলা চালাবে মার্কিন ফাইটার জেট। বোমাও ফেলা হবে! যদিও মঙ্গলবার চলে গিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার মন পরিবর্ত কি ঘটবে, না কি তারা পরমাণুবোমাযুদ্ধেও সামিল হবে?
photos