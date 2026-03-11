English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

Nuclear War in 3rd World War: আজও যে-ঘটনা স্মরণ করলে বিশ্বজুড়ে মানুষের শিরদাঁড়া দিয়ে নামে ঠান্ডা স্রোত! ৮০ বছর 'পূর্তি' হয়েছে যে ঘটনার। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সাল। অগস্ট মাস।

| Mar 11, 2026, 03:18 PM IST
1/8

'লিটল বয়'

আমেরিকা পরমাণু হামলা চালাল জাপানে। ফেলল দুটি পরমাণু বোমা। প্রথম বোমাটির নাম ছিল 'লিটল বয়'। হিরোশিমায় যেটি ফেলা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৬ অগস্ট। 

2/8

'ফ্যাট ম্যান'

পরের বোমাটির নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'! নাগাসাকিতে যেটা ফেলা হয়েছিল তিনদিন পরে, ৯ অগস্ট।

3/8

১ লক্ষ ৪০ হাজার

লিটল বয়ে'র জেরে হিরোশিমা শহরে মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছিল ৭০ হাজার মানুষের। বোমার জেরে পরেও ঘটেছিল মৃত্যু। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজারে!

4/8

৭৪ হাজার

আর 'ফ্যাট ম্যানে'র জেরে নাগাসাকিতে মৃত্যু ঘটেছিল ৩৫ হাজার থেকে ৭৪ হাজার।

5/8

ইউরেনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব

'লিটল বয়' ছিল ইউরেনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব। ১৫ কিলোটন টিএনটি-র সমান শক্তিশালী ছিল এটি। 'টিএনটি' (TNT) কী, জানেন? এটি হল এক্সপ্লোসিভ। নাম-- 'ট্রাইনাইট্রোটলুয়েন্স' (trinitrotoluene)!

6/8

প্লুটোনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব

আর 'ফ্যাট ম্যান' ছিল প্লুটোনিয়াম-বেসড ফিশন বম্ব। ২০ কিলোটন টিএনটির সমান ছিল এটি। আরও সাংঘাতিক। দুটি বোমাতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গোটা জাপান। সাতদিনের মাথায় জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বিতর্ক আজও থামেনি। এভাবে কি একটা দেশ, সে-দেশের সভ্যতাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

7/8

হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

এই ঘটনার কথা মানুষ স্মরণ করছে, ট্রাম্পের একটা হুমকির কারণে। কেননা, কিছুদিন আগেই ট্রাম্প বলেছেন, আরও ভয়ঙ্কর হামলার মুখে পড়তে চলেছে ইরান! কবে?

8/8

পরমাণু-আক্রমণ?

পেন্টাগন প্রধান পিট হেগসেথ-ও বড় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানকে। পিট হেগসেথ ঘোষণা করেছেন, ১১ দিন আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে মঙ্গলবারই ইরানের হামলা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হবে। তিনি সটান বলে দিয়েছেন, ইরানের উপর আমেরিকার বিমান হামলা মঙ্গলবার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে। ইরানের মাটিতে হামলা চালাবে মার্কিন ফাইটার জেট। বোমাও ফেলা হবে! যদিও মঙ্গলবার চলে গিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার মন পরিবর্ত কি ঘটবে, না কি তারা পরমাণুবোমাযুদ্ধেও সামিল হবে?

