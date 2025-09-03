Uttam Kumar Birthday: ৩ তারিখ নয়, ২৭ সেপ্টেম্বর জন্মদিন উদযাপন করতেন উত্তম কুমার! কিন্তু কেন?

Uttam Kumar Birthday: ৩ তারিখ নয়, ২৭ সেপ্টেম্বর জন্মদিন উদযাপন করতেন উত্তম কুমার! কিন্তু কেন?
Uttam Kumar Birth Anniversary: ১০০ বছরে পা দিয়েও উত্তমের জনপ্রিয়তা এতটুকুও ফিকে হয়নি উত্তম কুমারের। প্রতিবারের মতো এবছরও কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানে উদযাপিত হয় মহানায়কের জন্মদিন। মহানায়ক বেঁচে থাকতেও এদিন তাঁর জন্য ফুল, উপহার নিয়ে উত্তম কুমারের কাছে আসতেন অনুরাগীরা। তবে ৩ সেপ্টেম্বর নিজের জন্মদিন উদযাপন করতেন না তিনি।
1/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
2/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
photos
TRENDING NOW
3/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
4/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
5/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
6/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
8/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
9/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
10/10
উত্তমের জন্মদিন সেলিব্রেশন
photos