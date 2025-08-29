English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uttarakhand Cloudburst: প্রকৃতির ভয়ংকর রুদ্ররূপ! ফের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে প্রায় নিশ্চিহ্ন চামোলি আর রুদ্রপ্রয়াগ, মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারী...

Uttarakhand Natural Calamities: টানা ভারী বর্ষণ, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের কারণে উত্তর ভারতের উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীর গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামোলি জেলায় ভয়াবহ মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে একাধিক পরিবার ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে। ঘটনায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

| Aug 29, 2025, 01:59 PM IST
1/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান পুরোদমে চলছে। গত সপ্তাহেই মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ফলে চামোলি জেলার থারালি বাজার এবং তহসিল কমপ্লেক্সের মতো এলাকাগুলো ধ্বংসস্তূপে ভরে গিয়েছিল। 

2/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

সেই সময় মহকুমা শাসকের (SDM) সরকারি বাসভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

3/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (SDMA) তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে দুটি জাতীয় মহাসড়ক সহ ৫২৪টি সড়ক বন্ধ ছিল। 

4/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

প্রায় ১,২৩০টি বিদ্যুৎ সরবরাহ ট্রান্সফরমার অচল হয়ে পড়েছে এবং ৪১৬টি জল সরবরাহ প্রকল্পে বিঘ্ন ঘটেছে

5/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

মানিমহেশ যাত্রায় আটকে পড়া প্রায় ৭,০০০-৮,০০০ তীর্থযাত্রীর উদ্ধারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

6/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

জম্মু ও কাশ্মীরেও ভারী বর্ষণ ও বন্যার কারণে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। 

7/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জম্মু অঞ্চলের সব স্কুল আগামী ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। 

8/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী বৃহস্পতিবার থেকে ফের ময়দানে নেমে পড়েছে। 

9/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

জম্মু, হিমাচল প্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রশাসনের অনুরোধে ১২টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আটকে পড়া মানুষকে সরিয়ে নেওয়া, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। 

10/10

চামোলি-রুদ্রপ্রয়াগ মেঘভাঙা বৃষ্টি

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মরসুমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান এবং ভূমিধসের মতো ঘটনা এই রাজ্যগুলিতে নিয়মিত হয়ে উঠেছে, যা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

