/বৈভব বিস্ফোরণে উড়ল ২২ গজের সব রেকর্ড! ১৫ বছরের নয়া শাসকের রাজত্বে লেখা হল ইতিহাস

ভারতের ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করেছে জিম্বাবোয়েকে। আর সিরিজে শ্রেয়স আইয়ারদের প্রাপ্তি বৈভব সূর্যবংশী। বৈভব বিস্ফোরণে উড়ল ২২ গজের সব রেকর্ড! লেখা হল নতুন ইতিহাস।
Vaibhav sooryavanshi all records vs zimbabwe: ভারতের ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করেছে জিম্বাবোয়েকে। আর সিরিজে শ্রেয়স আইয়ারদের প্রাপ্তি বৈভব সূর্যবংশী। বৈভব বিস্ফোরণে উড়ল ২২ গজের সব রেকর্ড! লেখা হল নতুন ইতিহাস।
আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০আই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার ক্ষত বুকে নিয়েই ভারত খেলতে নেমেছিল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সিকান্দর রাজাদের চুনকাম করেই ভারত ক্ষতে কিছুটা প্রলাপ দিয়েছে। আর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের প্রাপ্তি বৈভব সূর্যবংশী। ১৫ বছর বয়সে পরের পর ইতিহাস লিখল সে।
তিন ম্যাচে ১৫১ করে সিরিজের সেরা হয়েছে বৈভব। উচ্ছ্বসিত পুরস্কারজয়ী বলছে, 'স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো এক মুহূর্ত। কেরিয়ারের প্রথম প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ও প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। অনুভূতিটা দারুণ ছিল। হারারেতে পৌঁছনোর পর দু'তিন দিন ধরে আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছিল। এখানে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপও খেলেছি, তাই এই ভেন্যুতে খেলতে আমি সত্যিই খুব পছন্দ করি। অধিনায়ক, কোচ-সহ সবাই আমাকে সমর্থন করেছেন। তাই আমি খুবই খুশি।'
জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বৈভব প্রথম ম্যাচে ১৯ বলে ৫০ রান করেছিলেন। ১৫ বছর ১১৮ দিন বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাফ-সেঞ্চুরি করা সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হয়েছে বৈভব। তার আগে ছিলেন আফগানিস্তানের রহমানুল্লাহ গুরবাজ। এই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেই গুরবাজ ২০১৯ সালে চট্টগ্রামে, ১৭ বছর ২৯৬ দিন বয়সে ফিফটি করেছিলেন। পূর্ণ সদস্য দেশের ব্যাটার হিসেবেই এই নজির।
১৯৬.১০-এর স্ট্রাইক রেটে তিন ম্যাচের সিরিজে ৫০.৩৩ এর গড়ে ১৫১ রান করেছে বৈভব। তার হাতেই উঠেছে সিরিজের সেরার পুরস্কার। এর আগে ১৫ বছর বয়সে কেউ পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েনি। আবারও ইতিহাস বৈভবের। বৈভবের আগে এই রেকর্ড ছিল সচিন তেন্ডুলকরের। ১৬ বছর ২১৩ দিন বয়সে পাকিস্তান সফরে 'ক্রিকেট ঈশ্বর' এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।
বৈভবে প্রথম ম্যাচে ৫০ করার পর, তৃতীয় ম্যাচে ৪৯ বলে ৮১ করেছে। সিরিজে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদেও ইতিহাস লিখেছে বৈভব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে বৈভবই প্রথম ক্রিকেটার যে, ১৬ বছর হওয়ার আগে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক অর্ধ-শতরান করার রেকর্ড করল!
জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে বৈভবের কেরিয়ার স্ট্রাইক রেট দাঁড়াল ২১১.৩২-এ। শ্রীলঙ্কার মহারথী মাহেলা জয়বর্ধনেকে ছাড়িয়ে সর্বকালের তালিকায় যুবরাজ সিংয়ের ঠিক পরেই দুয়ে উঠে এসেছে।
বৈভব পরপর দুই মরসুম আইপিএল মাতিয়েই সিনিয়র টিমে জায়গা করে নিয়েছে। তবে তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শুরুটা ছিল রীতিমতো নড়বড়ে এবং তুমুব সমালোচিত। ব্যাপক প্রত্যাশা নিয়ে সিনিয়র টিমে ঢোকা ১৫ বছর বয়সী বৈভবের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টিআই ইনিংসে যথাক্রমে ১৪, ১৩ ও ১৫ রান করেছিল। ওল্ড ট্রাফোর্ডে নিজের অভিষেক ম্যাচে সে ১০ বলে ১৪ রান (যার মধ্যে দু'টি ছক্কা ছিল) করেছিল। এরপর ট্রেন্ট ব্রিজে ৫ বলে ঝোড়ো ১৩ রান করে শেষে ব্রিস্টলে এসেছিল ১০ বলে ১৫ রান। তবে বৈভব জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সুদে-আসলে সব মিটিয়ে দিল।
স্ট্যান্ড-ইন কোচ লক্ষ্মণ বলছেন, 'বৈভব অত্যন্ত পরিণতস, ওর এই বিষয়টিই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। প্রতিটি অভিজ্ঞতা ও প্রতিটি ম্যাচের মধ্য দিয়ে ও পরিস্থিতি বোঝে, তার উপর বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং নিজেকে আরও উন্নত করে। ও কেবল ম্যাচই নয়, বরং প্রতিটি অনুশীলন সেশনও পর্যালোচনা করে। ওর এরকম খেলাই প্রত্যাশিত ছিল। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলার সময় চাপের মুখে ঘাবড়ে না গিয়ে সে বরং সেই চাপকে ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করেছিল। তাই এই সিরিজে ও যেভাবে এগিয়েছে, তাতে আমি মোটেও অবাক নই।'