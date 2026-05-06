Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে
Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে বিরাট বিপাকে পড়ল রাজস্থান রয়্যালস। শিশু শ্রমিককে খেলানোর ভয়ংকর অভিযোগ উঠল দলের বিরুদ্ধে! এবার জল গড়াবে আদালতে...
বৈভব সূর্যবংশী
বৈভবের চলতি আইপিএল ২০২৬
চরম বিপাকে রাজস্থান রয়্যালস
কী বলছেন সমাজকর্মী শিবকুমার নায়াকে
১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীকে শোষণ করছে রাজস্থান রয়্যালস। ও স্রেফ একটি শিশু। পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে আরআর তাকে আইপিএলের মতো পেশাদার ক্রিকেটে খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটি এক প্রকার শিশুশ্রম। ওরা কীভাবে একজন নাবালককে এমন এক টুর্নামেন্টে খেলার অনুমতি দিতে পারে?' শিশু অধিকার ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করা আইনি মামলা দায়ের করার হুমকি দিয়েছেন শিবকুমার। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'এই ছেলেটিকে আমি আইপিএলে খেলতে দেব না। ওর উচিত পড়াশোনা করা। ক্রিকেট খেলা নয়।'
নিয়ম কী বলছে বৈভবের ক্ষেত্রে
গত ২৭ মার্চ বৈভব ১৫ বছর পূর্ণ করেছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র মানদণ্ড অনুযায়ী তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার বয়স হয়ে গিয়েছে। নিয়মটি বেশ স্পষ্ট- দলের তালিকা জমা দেওয়ার সময় কিংবা প্রথম ম্যাচের দিন, এই দুয়ের যে কোনও একটি সময়ে কোনও খেলোয়াড়ের বয়স যদি ১৫ বা তার বেশি হয়, তবে সে খেলার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
বৈভব সূর্যবংশী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
মজার ব্যাপার হল, বৈভব যখন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তবে উপযুক্ত পরিস্থিতি সাপেক্ষে অসাধারণ প্রতিভাধর খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে আইসিসি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। এ ধরনের বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট কমিটি রয়েছে এবং সেই কমিটির অনুমোদন পেয়েই বৈভব খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তার বিস্ফোরণেই ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংরেজদের ১০০ রানে হারিয়ে। ফাইনালে বৈভব ৮০ বলে ১৭৫ করেছিল। টুর্নামেন্টে ৭ ম্যাচে ৪৩৯ রান করেছিল বৈভব।
বিসিসিআইয়ের নিয়ম কী বলছে?
বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও অনূর্ধ্ব-১৬ বা অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের খেলোয়াড় যদি অন্তত একটি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে থাকে, তবে সে আইপিএলে খেলার যোগ্যতা পেয়ে যায়। বৈভব এই মাইলফলকট অনেক আগেই স্পর্শ করেছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিহারের হয়ে তার অভিষেক হয়েছিল। যার মানে বৈভব ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের আইপিএল খেলার জন্য যোগ্য হিসেবেই বিবেচিত। ফলে বৈভবের ক্ষেত্রে রাজস্থান একদম রুলবুকেই আছে।
