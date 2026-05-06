Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে বিরাট বিপাকে পড়ল রাজস্থান রয়্যালস। শিশু শ্রমিককে খেলানোর ভয়ংকর অভিযোগ উঠল দলের বিরুদ্ধে! এবার জল গড়াবে আদালতে...

May 06, 2026, 08:56 PM IST
বৈভব সূর্যবংশী

Vaibhav Sooryavanshi

বাইশ গজে আজ আর বৈভব সূর্যবংশীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বিস্ফোরণ=বিস্ময় বৈভব। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারের ১৫ বছরের ক্রিকেটার, দেশের জার্সিতে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে, যখন যেখানে পেরেছে তাণ্ডব করেছে।   

বৈভবের চলতি আইপিএল ২০২৬

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026

এই মুহূর্তে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল খেলছে বৈভব। ১০ ম্যাচে ১০ ইনিংসে ৪০.৪০-র গড়ে ৪০৪ রান করেছে বৈভব। ২৩৭.৬৪ তার স্ট্রাইক রেট। ১টি শতরানের সঙ্গেই জোড়া হাফ-সেঞ্চুরি করা হয়েছে তার। তবে এবার কি আদৌ আর আইপিএল খেলতে পারবে বৈভব?   

চরম বিপাকে রাজস্থান রয়্যালস

Rajasthan Royals in Deep Trouble

বৈভবের কারণেই এখন চরম বিপাকে রাজস্থান রয়্যালস। কর্ণাটকের সমাজকর্মী শিবকুমার নায়াকের দাবি, ১৫ বছরের বৈভবকে আইপিএলে খেলার সুযোগ দেওয়াটা এক প্রকার শিশুশ্রম। ওই সমাজকর্মী রাজস্থানের বিরুদ্ধে বৈভবকে শোষণ করার অভিযোগ এনেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি রাজস্থানের বিরুদ্ধে আদালতে যাবেন।

কী বলছেন সমাজকর্মী শিবকুমার নায়াকে

Shivakumar Nayak have to say?

১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীকে শোষণ করছে  রাজস্থান রয়্যালস। ও স্রেফ একটি শিশু। পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে আরআর তাকে আইপিএলের মতো পেশাদার ক্রিকেটে খেলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটি এক প্রকার শিশুশ্রম। ওরা কীভাবে একজন নাবালককে এমন এক টুর্নামেন্টে খেলার অনুমতি দিতে পারে?' শিশু অধিকার ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ করা আইনি মামলা দায়ের করার হুমকি দিয়েছেন শিবকুমার। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'এই ছেলেটিকে আমি আইপিএলে খেলতে দেব না। ওর উচিত পড়াশোনা করা। ক্রিকেট খেলা নয়।'    

নিয়ম কী বলছে বৈভবের ক্ষেত্রে

But what do the rules actually say?

গত ২৭ মার্চ বৈভব ১৫ বছর পূর্ণ করেছে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র মানদণ্ড অনুযায়ী তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার বয়স হয়ে গিয়েছে। নিয়মটি বেশ স্পষ্ট- দলের তালিকা জমা দেওয়ার সময় কিংবা প্রথম ম্যাচের দিন, এই দুয়ের যে কোনও একটি সময়ে কোনও খেলোয়াড়ের বয়স যদি ১৫ বা তার বেশি হয়, তবে সে খেলার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।   

বৈভব সূর্যবংশী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

Vaibhav Sooryavanshi U-19 World Cup

মজার ব্যাপার হল, বৈভব যখন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তবে উপযুক্ত পরিস্থিতি সাপেক্ষে অসাধারণ প্রতিভাধর খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে আইসিসি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। এ ধরনের বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট কমিটি রয়েছে এবং সেই কমিটির অনুমোদন পেয়েই বৈভব খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তার বিস্ফোরণেই  ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংরেজদের ১০০ রানে হারিয়ে। ফাইনালে বৈভব ৮০ বলে ১৭৫ করেছিল। টুর্নামেন্টে ৭ ম্যাচে ৪৩৯ রান করেছিল বৈভব।

বিসিসিআইয়ের নিয়ম কী বলছে?

Now what about BCCI rules?

বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও অনূর্ধ্ব-১৬ বা অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের খেলোয়াড় যদি অন্তত একটি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে থাকে, তবে সে আইপিএলে খেলার যোগ্যতা পেয়ে যায়। বৈভব এই মাইলফলকট অনেক আগেই স্পর্শ করেছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সে রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিহারের হয়ে তার অভিষেক হয়েছিল। যার মানে বৈভব ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের আইপিএল খেলার জন্য যোগ্য হিসেবেই বিবেচিত। ফলে বৈভবের ক্ষেত্রে রাজস্থান একদম রুলবুকেই আছে।

Suvendu Adhikari: টিএমসি'র 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি'র 'নম্বর ১' শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি

Suvendu Adhikari: টিএমসি'র 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি'র 'নম্বর ১' শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি
BJP Win Celebration: বিজেপির জয়ে 'বুকের রক্ত দিয়ে' হনুমানজিকে পুজো মহিলাদের

West Bengal Assembly Election Result 2026: আবার সেই ঝালমুড়ি: ভোটে জিতে এবার দোকানই খুলে ফেললেন বিজেপি বিধায়ক

Agnimitra Paul: অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কোনও বড় চমক? তড়িঘড়ি দিল্লি গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে জরুরি-দেখা কেন তাঁর?

