  /Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap: ছোটা প্যাকেট বিরাট ধামাকা, বৈভবের হাতেই এখন কমলা পতাকা, A সেলিব্রেশনের রহস্যও ফাঁস

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap: ছোটা প্যাকেট বিরাট ধামাকা, বৈভবের হাতেই এখন কমলা পতাকা, 'A' সেলিব্রেশনের রহস্যও ফাঁস

Written BySubhapam SahaUpdated bySubhapam Saha
Published: May 20, 2026, 02:05 PM IST|Updated: May 20, 2026, 02:05 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap: সে মাঠে নামলেই রেকর্ড হয়, তার জন্য এখন প্রচুর শব্দও খরচ হয়। রোজই যে কিছু না কিছু করেই চলেছে ছোট্ট বৈভব সূর্যবংশী। আর এবার সবাইকে পিছনে ফেলে আইপিএলের সর্বাধিক রানশিকারি সে। 

 

Vaibhav Sooryavanshi

বৈভব সূর্যবংশী

বৈভব সূর্যবংশী মাঠে নামবে, বোলারদের বেধড়ক মারবে, দেখবেও না উল্টো দিকে কে! বোলারদের ঠেঙিয়ে পুরো ঘেঁটে ঘ করে দেবে তাদের সব পরিকল্পনা। এসব যেন রুটিন মাফিক হয়ে গিয়েছে ১৫ বছরের কিশোরের কাছে। বিস্ফোরণেরই সমার্থক বাইশ গজের বিস্ময় বৈভব।

 

RR vs LSG IPL 2026

রাজস্থান বনাম লখনউয়ে বৈভবের তাণ্ডব

আইপিএলের ৬৪ নম্বর ম্যাচে জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস মুখোমুখি হয়েছিল। সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে লখনউ টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ২২০ ( মিচেল মার্শ ৫৭ বলে ৯৬, জশ ইঙ্গলিস ২৯ বলে ৬০) রান করে। জবাবে রাজস্থান ৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে ম্যাচ বার করে নেয়। যশস্বী ২৩ বলে ৪৩ রান করেছেন। বৈভবের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৮ বলে ৯৩। ৭ চার ১০ ছয় মেরছে ছোট্ট বৈভব। ৩৮ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন ধ্রুব জুরেল। 

 

Vaibhav Sooryavanshi Records against LSG

লখনউয়ের বিরুদ্ধে বৈভব কী কী রেকর্ড করল?

বৈভব মাঠে নামবে আর রেকর্ড হবে না! তা কার্যত অসম্ভব। সে মাঠে নামলেই পরিসংখ্যানবিদরা খাতা-কলম নিয়ে তৈরি হয়ে যান। লখনউয়ের বিরুদ্ধে বৈভব সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ৫০০ রান করেছে, এক মরসুমে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ছয় মেরেছে ও ৫০ ছক্কা মারারও নজির গড়েছে। 

 

Youngest Batter to Score 500 Runs

সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ৫০০ রান

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে যে কোনও টি-২০ টুর্নামেন্টে ৫০০ রান করার নজির গড়ল বৈভব। এই রেকর্ড করতে তার প্রয়োজন ছিল মাত্র ১৪ রান, লখনউয়ের বিরুদ্ধে ১৪ বলেই তা করে ফেলে সে। ২০ বছর বয়সের আগেই আইপিএলের এক মরসুমে ৫০০ রান করা প্রথম ক্রিকেটারও হয়েছে বৈভব। আইপিএলের কোনও মরসুমে সবচেয়ে কম বয়সি ব্যাটার হিসেবে ৫০০ রানের মাইলস্টোন তৈরি করেছে বৈভব। ২০১৮ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের (অধুনা দিল্লি ক্যাপিটালস) হয়ে খেলা ঋষভ পন্থের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। যদিও পন্থ করেছিল ২০ বছর বয়সে।

 

Most Sixes by an Indian Batter in a Single Season

এক মরসুমে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক ছক্কা

লখনউয়ের বিরুদ্ধে ১০ ছক্কা হাঁকিয়েছে বৈভব। এই মরসুমে তার মোট ছক্কার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩। আইপিএলের ইতিহাসে এক মরসুমে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের মারা সর্বাধিক ছক্কার নতুন রেকর্ডও তৈরি করল বৈভব। এখন আইপিএলের এক মরসুমে ছক্কার হাফ-সেঞ্চুরি হাঁকানো প্রথম ভারতীয়ও বৈভব। যদিও আইপিএলের এক মরসুমে সর্বাধিক ছয় মারার রেকর্ড রয়েছে গেইলের। ২০১২ সালে গেইল ৫৯ ছয় মেরেছিলেন। বৈভব লিগ পর্যায়ে আরও একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। তারপর তো প্লে-অফ রয়েছেই। ফলে অনায়াসে বৈভব এই রেকর্ড ভাঙতে পারবে। যদিও বৈভব আন্দ্রে রাসেল ও গেইলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। 

 

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap

আইপিএল ২০২৬ অরেঞ্জ ক্যাপ

ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা, বৈভবের হাতেই এখন কমলা পতাকা। ১৩ ম্যাচে ৫৭৯ করে ফেলেছে বৈভব। চলতি আইপিএলের সর্বাধিক রানশিকারি এই বিহারিবাবুই। ঘটনাচক্রে বৈভব যখন ব্যাট করছিল তখন মিচেল মার্শ কমলা টুপি পরেই ফিল্ডিং করছিলেন। কারণ ১৩ ম্যাচে ৫৬৩ রান করে তিনি হেনরিখ ক্লাসেনের (১৩ ম্যাচে ৫৫৫) থেকে সেই টুপি ছিনিয়ে নেন। আর খেলার পরে মার্শকে সেই টুপি ছেড়ে দিতে হয় বৈভবকে।

 

Vaibhav Sooryavanshi 'A' celebration

বৈভবের 'A' সেলিব্রেশনের রহস্যও ফাঁস

বৈভব হাফ-সেঞ্চুরির পর আঙুল দিয়ে এ বানিয়ে, তা ক্যামেরার দিকে দেখায়। অনেকেরই প্রশ্ন ছিল বৈভব কি ইন্ডিয়া-এ টিমে সুযোগ পাওয়ায় কি এমন সেলিব্রেশন করল? খেলার শেষে বৈভব জানিয়েছে যে, তার মা আরতি সূর্যবংশীকেই এই ইনিংস উত্‍সর্গ করেছে। জন্মদাত্রীর নামের আদ্যাক্ষরই বেছে নিয়েছে সে।

 

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2025

গতবছরও বৈভব ছিল দুর্দান্ত ফর্মে

গতবছর আইপিএল ছিল বৈভবের সাড়া জাগানো আসরে। কিশোর সূর্যবংশী রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ৭টি ম্যাচে ৩৬.০০ গড়ে এবং ২০৬.৫৫-র এক অসাধারণ স্ট্রাইক রেটে মোট ২৫২ রান করেছিল। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ বলে সেঞ্চুরি (৩৮ বলে ১০১ রান) করে ইতিহাস লিখেছিল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে নিজের নামও লেখায়। চলতি আইপিএলেও বৈভব দারুণ ছন্দে।

 

Vaibhav Sooryavanshi India A team

বৈভব সূর্যবংশী ইন্ডিয়া এ টিম

শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান 'এ' দলের বিরুদ্ধে আসন্ন ক্রিদেশীয় সিরিজের দল ঘোষণা হয়েছে। তিলক ভার্মার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড হয়েছে বৈভবকে নিয়েই। জুনেই অ্যাসাইনমেন্ট। চলতি আইপিএল শেষ হওয়ার ঠিক পরেই ৯ জুন থেকে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। শেষ হবে ২১ জুন। সীমিত ওভারের সিরিজ শেষ করেই ‘ইন্ডিয়া এ’ দল ‘শ্রীলঙ্কা এ’ দলের বিরুদ্ধে দু'টি মাল্টি ডে ম্যাচও খেলবে। বিসিসিআই আরও জানিয়েছে যে, লাল বলের ম্যাচগুলির জন্য দল পরে ঘোষণা করা হবে। সাদা বলের ম্যাচগুলি ডাম্বুলায় অনুষ্ঠিত হবে, অন্যদিকে মাল্টি ডে ম্যাচগুলি গলে হবে।

 

India's Squad for the Tri-Nation Series

ক্রিদেশীয় সিরিজে ভারতের দল

তিলক ভার্মা (অধিনায়ক), প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, রিয়ান পরাগ (সহ-অধিনায়ক), আয়ুশ বাদোনি, নিশান্ত সিন্ধু, হর্ষ দুবে, সূর্যংশ সেডগে, প্রভসিমরান সিং (উইকেটকিপার), কুমার কুশাগরা (উইকেটকিপার), বিপ্রজ নিগম, যশ ঠাকুর, যুধবীর সিং, অনশুল কামবোজ ও আর্শাদ খান।

 

Vaibhav Sooryavanshi Performance

ধারাবাহিক ভাবেই ভালো খেলছে বৈভব

গতবছর আইপিএল বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া এ ও ঘরোয়া ক্রিকেট (সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফি ও রঞ্জি ট্রফি) বৈভবের দাপট দেখিয়েছে। রানের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভাদের একজন হিসেবেই সে আবির্ভূত হয়েছে। বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২৬ মিনিটের ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ১৫ চার ১৫ ছয়ে ৮০ বলে বিস্ফোরক ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছে সে। টুর্নামেন্টে ৭ ইনিংসে ৪৩৯ রান করে বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি হয়েছে।   

