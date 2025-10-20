English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vande Bharat Sleeper Train: চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, ফাঁস হল ফাস্ট লুক, জেনে নিন গতি-রুট

দূরপাল্লায় চলবে এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। লম্বা দূরত্বের ইএমইউ ট্রেনের গতি, আরাম ও আধুনিক সুযোগ সুবিধে রয়েছে এখানে

| Oct 20, 2025, 04:42 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train: দূরপাল্লায় চলবে এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। লম্বা দূরত্বের ইএমইউ ট্রেনের গতি, আরাম ও আধুনিক সুযোগ সুবিধে রয়েছে এখানে

বন্দে ভারত স্লিপার

বন্দে ভারত স্লিপার

প্রকাশ্যে চলে এল বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ফাস্ট লুক। এক ঝলকে দেখলে এর অন্দরসজ্জা থেকে চোখ ফেরাতে পারা দুস্কর। এখন সাধারণ মানুষের চড়ার অভিজ্ঞতা নেওয়ার অপেক্ষা।

সাচ্ছন্দ

সাচ্ছন্দ

দূরপাল্লায় চলবে এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। লম্বা দূরত্বের ইএমইউ ট্রেনের গতি, আরাম ও আধুনিক সুযোগ সুবিধে রয়েছে এখানে। এতদিন এটি লম্বা দূরত্ব চললেও স্লিপারের সুবিধে ছিল না। এবার তা আসছে।

স্লিপার ট্রেন

স্লিপার ট্রেন

দিনের বেলা যে বন্দে ভারত চলে সেখানে রয়েছে চেয়ার কার ও একজিকিউটিভ ক্লাস। এই ট্রেন নামার পর শতাব্দী ও রাজধানীরা বাজার অনেকটাই কমে গিয়েছে। এখন ৭০০-১২০০ কিলোমিটার সফরের জন্য প্রয়োজন ঠিকঠাক শোয়ার ব্যবস্থা। সেই কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার। 

কটি কোচ

কটি কোচ

রেল সূত্রে খবর গতি আর সাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। যারা সফরে আরাম ছাড়া আর কিছু বোঝেন না তাদের জন্য আদর্শ এই ট্রেন। এই ট্রেনে থাকছে ১৬টি কোচ। এর মধ্যে ১১টি এসি ৩ টায়ার কোচ, ৪টি এসি ২ টায়ার কোচ ও ১টি এসি ফাস্ট ক্লাস কোচ। ট্রেনে বসে ও ঘুমাতে পারবেন ১১২৮ যাত্রী, ৮২৩টি বার্থ থাকছে যাত্রীদের জন্য, ৩৪টি বার্থ স্টাফদের জন্য।  

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা

প্রতিটি কোচে থাকছে রোস্ট রুম। ইন্টার কোচ দরজা। এই ট্রেনে থাকছে কবজ সিস্টেম, সেন্সর বেসড লাইটিনিং, ইনফরমেশন ডিসপ্লে, ওয়াফাই, ইউএসবি চার্জিং সিস্টেম ও পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম।

গতি

গতি

অ্যারোডায়ানামিক সিস্টেমে  তৈরি এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার, বেশিরভাগ সময় চলতে পারে ১৬০ কিলোমিটার গতিতে। খুব দ্রুত গতি তুলে পারে এই ট্রেন। প্রাথমিকভাবে সূত্রের খবর আপাতত দিল্লি থেকে এই ট্রেন চলতে পারে আমদাবাদ, ভোপাল, পাটনা রুটে। রেল সূত্রে খবর এই ট্রেন চালু হতে পারে অক্টোবরেই।

