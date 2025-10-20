Vande Bharat Sleeper Train: চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, ফাঁস হল ফাস্ট লুক, জেনে নিন গতি-রুট
দূরপাল্লায় চলবে এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। লম্বা দূরত্বের ইএমইউ ট্রেনের গতি, আরাম ও আধুনিক সুযোগ সুবিধে রয়েছে এখানে
বন্দে ভারত স্লিপার
সাচ্ছন্দ
স্লিপার ট্রেন
কটি কোচ
রেল সূত্রে খবর গতি আর সাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। যারা সফরে আরাম ছাড়া আর কিছু বোঝেন না তাদের জন্য আদর্শ এই ট্রেন। এই ট্রেনে থাকছে ১৬টি কোচ। এর মধ্যে ১১টি এসি ৩ টায়ার কোচ, ৪টি এসি ২ টায়ার কোচ ও ১টি এসি ফাস্ট ক্লাস কোচ। ট্রেনে বসে ও ঘুমাতে পারবেন ১১২৮ যাত্রী, ৮২৩টি বার্থ থাকছে যাত্রীদের জন্য, ৩৪টি বার্থ স্টাফদের জন্য।
নিরাপত্তা
গতি
অ্যারোডায়ানামিক সিস্টেমে তৈরি এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার, বেশিরভাগ সময় চলতে পারে ১৬০ কিলোমিটার গতিতে। খুব দ্রুত গতি তুলে পারে এই ট্রেন। প্রাথমিকভাবে সূত্রের খবর আপাতত দিল্লি থেকে এই ট্রেন চলতে পারে আমদাবাদ, ভোপাল, পাটনা রুটে। রেল সূত্রে খবর এই ট্রেন চালু হতে পারে অক্টোবরেই।
