BIG BREAKING: বিতর্কের অবসান, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' হল বাধ্যতামূলক, রাজ্য সরকারের সিলমোহরে তুমুল শোরগোল

Vande Mataram compulsory in schools: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম' হয়ে গেল বাধ্যতামূলক, রাজ্য সরকারের সিলমোহরে শুরু তুমুল শোরগোল। কী বলেছিল এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার?  

| Apr 28, 2026, 08:38 PM IST
জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'

National Song Vande Mataram

ভারতের জাতীয় গান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম'। এটি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত। যা ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের গণপরিষদ আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ করে। গানটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্গত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিরন্তন অনুপ্রেরণা।   

জাতীয় অ্যান্থেম 'জনগণমন'

National Anthem Jana Gana Mana

ভারতের জাতীয় অ্যান্থেম বা জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জনগণমন'। ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে গণপরিষদ যা গ্রহণ কর। মূল বাংলা গানটি থেকে হিন্দি সংস্করণে গাওয়া হয়। যা গাইতে প্রায় ৫২ সেকেন্ড সময় লাগে। এটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে।   

বিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক

Vande Mataram Mandatory Schools

বিহার সরকার সমস্ত সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা এবং রাজ্যের গান ‘মেরে ভারত কে কণ্ঠ হার’ দিয়ে শেষ করা বাধ্যতামূলক করল। গত ২৬ এপ্রিল বিহারের সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, প্রধান সচিব ও সচিব, বিভাগীয় প্রধান, বিহারের ডিজিপি, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।    

জাতীয় গানের আগে জাতীয় অ্যান্থেম

National Anthem Before National Song

চিঠিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় গানের আগে জাতীয় অ্যান্থেম বাজানো হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে 'জাতীয়তাবোধ, স্বকীয়তা এবং গর্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে। তাছাড়া, বিহারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ‘বিহার রাজ্য সংগীত’ পরিবেশন করাও অপরিহার্য।'  

‘বন্দে মাতরম’-এর তাৎপর্য

Significance of Vande Mataram

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কার্যক্রমে বন্দে মাতরমের মাধ্যমে শুরু করার নির্দেশেরই উদ্দেশ্য হল—'জাতীয়তাবাদ, স্বকীয়তা ও গর্ববোধের চেতনা জাগ্রত করা।'  

বিহারের রাজ্য সংগীত

The Bihar state song

বিহার সরকার কেবল রাজ্যের গানটিই অন্তর্ভুক্ত করেনি, বরং গানগুলি বাজানোর ক্রমও নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিহারের রাজ্যসংগীত—‘মেরে ভারত কে কণ্ঠ হার’—২০১২ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সময় প্রবর্তন করা হয়েছিল।  

জাতীয় গান ও জাতীয় অ্যান্থেম

National Anthem and National Song

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং প্রধান জনসমাবেশে জাতীয় গান ও জাতীয় অ্যান্থেম পরিবেশন বাধ্যতামূলক করেছিল। তবে অতীতে জাতীয় গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

