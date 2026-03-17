TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

Vasundhara Goswami: আজীবন বাম রাজনীতি করা ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরা নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন ব্যতিক্রমী। তাঁর ছোট বোন কস্তুরী গোস্বামী সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এবার বিধায়ক হতে চলেছেন বসুন্ধরা? 

| Mar 17, 2026, 08:03 PM IST
ক্ষিতিকন্যা বসুন্ধরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিনের বাম নেতা তথা আরএসপি-র প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত ক্ষিতি গোস্বামীর কন্যা বসুন্ধরা গোস্বামী এবার বিধানসভার লড়াইয়ে। 

মঙ্গলবার, তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কলকাতা পুরসভার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রিয় কাউন্সিলর বসুন্ধরাকে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্র থেকে।

আজীবন বাম রাজনীতি করা ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বসুন্ধরা নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন ব্যতিক্রমী। ২০১৯ সালে বাবার প্রয়াণের পর তিনি তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'-তে অজন্তা বিশ্বাসের (অনিল বিশ্বাসের কন্যা) নিবন্ধের সমর্থনে কলম ধরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। 

এরপর ২০২১ সালের কলকাতা পুরভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে যাদবপুর সংলগ্ন ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করেন এবং তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ বসুন্ধরার মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত ভাবমূর্তি দ্রুত তাঁকে দলের প্রথম সারিতে নিয়ে আসে।

এতদিন জল্পনা ছিল বসুন্ধরাকে হয়তো দক্ষিণ কলকাতারই কোনও আসনে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে পূর্ব বর্ধমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলার গ্রামীণ ও মফস্বল ঘেরা আসনে পাঠিয়ে বড় চমক দিয়েছেন। 

রাজনৈতিক মহলের মতে, বসুন্ধরার মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেত্রীকে দিয়ে বর্ধমানে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি করাই দলের লক্ষ্য। এছাড়া, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তরুণ ও শিক্ষিত’ প্রার্থী নির্বাচনের নীতি এখানে সার্থক হয়েছে।

বসুন্ধরার প্রার্থী হওয়া এমন এক সময়ে এল, যখন তাঁর পরিবারে চলছে রাজনৈতিক বিভাজন। তাঁর ছোট বোন কস্তুরী গোস্বামী সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। একই ছাদের নিচে তৃণমূল ও বিজেপির দুই বিপ্রতীপ স্রোত থাকলেও বসুন্ধরা তাঁর লক্ষ্যে অবিচল। তিনি জানিয়েছেন, "বাবার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট, কিন্তু দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দেখানো উন্নয়নই আমার মূল চালিকাশক্তি।" 

৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বসুন্ধরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, এবার বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তরে তা কতটা কার্যকর হয় এবং কৃষিজীবী মানুষের মন তিনি কতটা জয় করতে পারেন— সেটাই এখন দেখার।

সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকা কমল হলুদ ধাতুর মূল্য

