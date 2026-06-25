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শতাব্দীর ভয়ংকরতম জোড়া ভূমিকম্প! মৃত্যু ১০০০০০ মানুষের? ২২ তলা বাড়ি ছিঁড়ল যেন কাগজের টুকরো

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:18 AM IST
Venezuela Earthquakes Death Toll: গত ১২৬ বছরের মধ্যে এটিই ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প! এর আগে ১৯০০ সালে সেখানে ৭.৭ মাত্রার এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল।
১ লক্ষেরও বেশি1/6

১ লক্ষেরও বেশি

ভারতীয় সময়ে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ভয়ংকর ভূমিকম্প কেঁপে উঠেছে গোটা ভেনেজুয়েলা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা USGS বলছে, ওই ভূমিকম্পে ১০০০০-এর বেশি মানুষের মারা যাওয়ার আশঙ্কা ৪৪%! আর ১ লক্ষেরও বেশি মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে ৩০%!

৭.২ এবং ৭.৫2/6

৭.২ এবং ৭.৫

জোড়া কম্পনে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলার উপকুলবর্তী এলাকা। মাত্র ৩৯ মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল একের পর এক শহর। রিখটার স্কেলে একটি কম্পনের মাত্রা ছিল  ৭.২ এবং অন্যটির মাত্রা ছিল ৭.৫। পাশাপাশি ছিল ২০টি আফটার শক।

২৯০ কিমি পশ্চিমে3/6

২৯০ কিমি পশ্চিমে

দু'টি ভূমিকম্পেরই উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী কারাকাস থেকে প্রায় ২৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে।

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি4/6

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। দেশের প্রধান বিমানবন্দর সিমন বলিভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজ আপাতত বন্ধ। দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আহতদের সাহায্যের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

১২৬ বছরের ইতিহাসে5/6

১২৬ বছরের ইতিহাসে

গত ১২৬ বছরের মধ্যে এটিই ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প! এর আগে ১৯০০ সালে সেখানে ৭.৭ মাত্রার এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল।

ভগবানকে ধন্যবাদ6/6

ভগবানকে ধন্যবাদ

বহু বাড়ি ভেঙেচুরে নষ্ট। স্থানীয়দের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। একটি ২২ তলা বাড়ি ধুলোর মতো গুঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রবের্তো গামাস নামের এক স্থানীয় ব্যক্তি সেই ভয়ংকর মুহূর্তের কথা মনে করেই আঁতকে উঠছেন। তিনি বলছেন, বাড়িটাকে তিনি স্রেফ এদিক-ওদিক দুলতে দেখেছেন। প্রথমে ওপর থেকে সব নীচে পড়তে লাগল। তারপর চোখের সামনে গোটা বিল্ডিংটা শেষ! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

TAGS:
Venezuela Earthquake

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