/শতাব্দীর ভয়ংকরতম জোড়া ভূমিকম্প! মৃত্যু ১০০০০০ মানুষের? ২২ তলা বাড়ি ছিঁড়ল যেন কাগজের টুকরো

ভারতীয় সময়ে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ভয়ংকর ভূমিকম্প কেঁপে উঠেছে গোটা ভেনেজুয়েলা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা USGS বলছে, ওই ভূমিকম্পে ১০০০০-এর বেশি মানুষের মারা যাওয়ার আশঙ্কা ৪৪%! আর ১ লক্ষেরও বেশি মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে ৩০%!
জোড়া কম্পনে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলার উপকুলবর্তী এলাকা। মাত্র ৩৯ মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল একের পর এক শহর। রিখটার স্কেলে একটি কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.২ এবং অন্যটির মাত্রা ছিল ৭.৫। পাশাপাশি ছিল ২০টি আফটার শক।
দু'টি ভূমিকম্পেরই উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানী কারাকাস থেকে প্রায় ২৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে।
ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। দেশের প্রধান বিমানবন্দর সিমন বলিভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজ আপাতত বন্ধ। দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আহতদের সাহায্যের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত ১২৬ বছরের মধ্যে এটিই ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প! এর আগে ১৯০০ সালে সেখানে ৭.৭ মাত্রার এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল।
বহু বাড়ি ভেঙেচুরে নষ্ট। স্থানীয়দের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। একটি ২২ তলা বাড়ি ধুলোর মতো গুঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রবের্তো গামাস নামের এক স্থানীয় ব্যক্তি সেই ভয়ংকর মুহূর্তের কথা মনে করেই আঁতকে উঠছেন। তিনি বলছেন, বাড়িটাকে তিনি স্রেফ এদিক-ওদিক দুলতে দেখেছেন। প্রথমে ওপর থেকে সব নীচে পড়তে লাগল। তারপর চোখের সামনে গোটা বিল্ডিংটা শেষ! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম।