/সেপ্টেম্বর পড়লেই আর দেখতে হবে না, হড়পার মতো হুড়হুড় করে টাকা ঢুকবে এঁদের পকেটে, মহাসৌভাগ্যের জোয়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেপ্টেম্বর নিজের রাশি তুলায় প্রবেশ করবেন শুক্র। তুলা শুক্রের নিজের রাশি। আর নিজের রাশিতে প্রবেশ করলেই বহুগুণ বেড়ে যাবে শুক্রের প্রভাব। শুধু তাই নয়, তৈরি হবে এক যোগও-- মালব্য রাজযোগ। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে এর শুভ প্রভাব। এর প্রভাবে অন্তত ৪ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসবে বড় সুযোগ।
একটা দারুণ শুভ যোগের হাত ধরে শুরু হতে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসটি। নতুন মাসের শুরুতেই রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন বিলাস-বৈভবের গ্রহ শুক্র। আগামী ২ সেপ্টেম্বর তুলা রাশিতে গোচর করবেন শুক্র।
তুলা শুক্রের নিজের রাশি। আর নিজের রাশিতে প্রবেশ করলেই বহুগুণ বেড়ে যাবে শুক্রের প্রভাব। শুধু তাই নয়, তৈরি হবে এক যোগও-- মালব্য রাজযোগ। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে এর শুভ প্রভাব। বইবে মহাসৌভাগ্যের জোয়ার।
এই সময়-পর্বে ৪ রাশির জাতক-জাতিকারা সদাই থাকবেন সৌভাগ্যের সুসঙ্গে। এঁদের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। আর্থিক পরিস্থিতি আরও মজবুত হবে। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?
তুলা রাশিতে শুক্রের এই গোচরের জেরে কর্কট রাশির জাতকেরা প্রভূত উপকৃত হতে চলেছেন। এঁদের কর্মক্ষেত্রে সম্মান বাড়বে। এঁদের কেরিয়ার থাকবে তুঙ্গে। পারিবারিক পরিবেশ হবে সুখের। আর্থিক দিক থেকেও বহুতর লাভের যোগ।
শুক্রের এই গোচর কন্যার জন্য অতি শুভ হতে চলেছে। অর্থলাভের বিরাট যোগ। এঁদের নতুন চাকরি পাওয়ারর যোগ। এঁদের ব্যবসাতেও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। দীর্ঘদিনের কোনও বিবাদ মিটে যেতে পারে। এঁদের ব্যক্তিত্বে সকলেই আকৃষ্ট হবেন।
তুলা রাশিতেই শুক্রের এই গোচর। ফলে একেবারে ডাবল লাভ। এই সময়টায় এঁদের আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। এঁদের পরিবারে থাকবে মধুর পরিবেশ। যাঁরা চাকরিজীবী ও যাঁরা ব্যবসায়ী-- উভয়েরই মিলবে নতুন সুযোগ। এঁদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হবে। পাশাপাশি আর্থিক পরিস্থিতিরও বিপুল উন্নতির যোগ।
এবং ধনু রাশি। এই শুভ যোগের প্রভাবে এঁদের আয় আচমকা অনেকটা বেড়ে যাবে। তৈরি হবে উপার্জনের নতুন নতুন রাস্তা। তাছাড়া চাকরি ও ব্যবসাতেও আসবে সাফল্য।
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