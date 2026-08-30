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সেপ্টেম্বর পড়লেই আর দেখতে হবে না, হড়পার মতো হুড়হুড় করে টাকা ঢুকবে এঁদের পকেটে, মহাসৌভাগ্যের জোয়ার

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 30, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:17 PM IST
Malviya Rajyoga 2026 Venus Enters in Libra: সেপ্টেম্বর নিজের রাশি তুলায় প্রবেশ করবেন শুক্র। তৈরি হবে মালব্য রাজযোগ। জ্যোতিষীদের মতে, এর প্রভাবে ৪ রাশির জাতক-জাতিকাদের অর্থ ও কেরিয়ারে আসবে বড় সুযোগ।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেপ্টেম্বর নিজের রাশি তুলায় প্রবেশ করবেন শুক্র। তুলা শুক্রের নিজের রাশি। আর নিজের রাশিতে প্রবেশ করলেই বহুগুণ বেড়ে যাবে শুক্রের প্রভাব। শুধু তাই নয়, তৈরি হবে এক যোগও-- মালব্য রাজযোগ। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে এর শুভ প্রভাব। এর প্রভাবে অন্তত ৪ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আসবে বড় সুযোগ।

 

তুলা রাশিতে গোচর শুক্রর1/7

তুলা রাশিতে গোচর শুক্রর

একটা দারুণ শুভ যোগের হাত ধরে শুরু হতে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসটি। নতুন মাসের শুরুতেই রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন বিলাস-বৈভবের গ্রহ শুক্র। আগামী ২ সেপ্টেম্বর তুলা রাশিতে গোচর করবেন শুক্র। 

মালব্য রাজযোগ 2/7

মালব্য রাজযোগ

তুলা শুক্রের নিজের রাশি। আর নিজের রাশিতে প্রবেশ করলেই বহুগুণ বেড়ে যাবে শুক্রের প্রভাব। শুধু তাই নয়, তৈরি হবে এক যোগও-- মালব্য রাজযোগ। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে এর শুভ প্রভাব। বইবে মহাসৌভাগ্যের জোয়ার।

সৌভাগ্য3/7

সৌভাগ্য

এই সময়-পর্বে ৪ রাশির জাতক-জাতিকারা সদাই থাকবেন সৌভাগ্যের সুসঙ্গে। এঁদের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। আর্থিক পরিস্থিতি আরও মজবুত হবে। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?

কর্কট4/7

কর্কট

তুলা রাশিতে শুক্রের এই গোচরের জেরে কর্কট রাশির জাতকেরা প্রভূত উপকৃত হতে চলেছেন। এঁদের কর্মক্ষেত্রে সম্মান বাড়বে। এঁদের কেরিয়ার থাকবে তুঙ্গে। পারিবারিক পরিবেশ হবে সুখের। আর্থিক দিক থেকেও বহুতর লাভের যোগ।

কন্যা রাশি5/7

কন্যা রাশি

শুক্রের এই গোচর কন্যার জন্য অতি শুভ হতে চলেছে। অর্থলাভের বিরাট যোগ। এঁদের নতুন চাকরি পাওয়ারর যোগ। এঁদের ব্যবসাতেও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। দীর্ঘদিনের কোনও বিবাদ মিটে যেতে পারে। এঁদের ব্যক্তিত্বে সকলেই আকৃষ্ট হবেন।

তুলা রাশি6/7

তুলা রাশি

তুলা রাশিতেই শুক্রের এই গোচর। ফলে একেবারে ডাবল লাভ। এই সময়টায় এঁদের আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে। এঁদের পরিবারে থাকবে মধুর পরিবেশ। যাঁরা চাকরিজীবী ও যাঁরা ব্যবসায়ী-- উভয়েরই মিলবে নতুন সুযোগ। এঁদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হবে। পাশাপাশি আর্থিক পরিস্থিতিরও বিপুল উন্নতির যোগ।

ধনু রাশি7/7

ধনু রাশি

এবং ধনু রাশি। এই শুভ যোগের প্রভাবে এঁদের আয় আচমকা অনেকটা বেড়ে যাবে। তৈরি হবে উপার্জনের নতুন নতুন রাস্তা। তাছাড়া চাকরি ও ব্যবসাতেও আসবে সাফল্য।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Malviya Rajyoga
Venus Enters in Libra
Impact of Malavya Rajyog
What is Malavya Rajyog?

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