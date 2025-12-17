English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...

Venus Transit 2025: শুক্রের গোচর। জীবনে বড় অভিশাপ ডেকে আনবে বেশ কয়েকটি রাশির জন্য।

| Dec 17, 2025, 04:52 PM IST
1/7

অভিশপ্ত

শুক্রের গোচর। জীবনে বড় অভিশাপ ডেকে আনবে বেশ কয়েকটি রাশির জন্য। কোন কোন রাশির কপালে দুঃখ?

2/7

বৃষ

বৃষের বিপুল খরচ বাড়বে। অর্থব্যয় চলতেই থাকবে। দাম্পত্যের বিষয়ে খুব সতর্ক থাকুন।

3/7

কর্কট

মানুষকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করা বন্ধ করুন। গুপ্ত শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভয়ংকর খারাপ হবে। কোনও টাকাই ধরে রাখতে পারবেন না।  

4/7

সিংহ

ভবিষ্যৎ নিয়ে সিংহ রাশির বেশ দুশ্চিন্তা। কর্মক্ষেত্রে থাকবে বিপুল চাপ। সন্তানদের নিয়ে থাকবে উদ্বেগ। দুঃখদুর্দশা বাড়তেই থাকবে। স্ট্রেস বাড়বে।

5/7

বৃশ্চিক

এই রাশির জাতকদের পরিবারে বড় সমস্যা দেখা দেবে। রোজকার কাজে বিপুল বাধা তৈরি হবে। আর্থিক সংকট তৈরি হবে। অপরিকল্পিত কাজ নিয়ে বড় ধরনের সংকট তৈরি হবে।

6/7

ধনু

ধনু পড়বে ঘোরতর ঋণের জালে। জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে এঁদের। দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি। অনর্থক তর্কে জড়িয়ে জীবনে বিপদ ডেকে আনবেন।

7/7

মীন

সবদিক থেকে অগ্রগতি অবরুদ্ধ হবে এই রাশির জাতকদের। জীবনে নেমে আসবে কঠিন সব সমস্যা। কাজও হারাতে পারেন এঁরা। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি ঘটবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

