Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...

Venus Transit 2025: সম্পত্তির ক্ষতি, টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ, দাম্পত্যে অশনি! দু'দিন পরে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে এই রাশির জাতকদের! অশুভ শুক্রে...
Venus Transit 2025: শুক্রের গোচর। জীবনে বড় অভিশাপ ডেকে আনবে বেশ কয়েকটি রাশির জন্য।
অভিশপ্ত
কর্কট
সিংহ
বৃশ্চিক
ধনু
মীন
সবদিক থেকে অগ্রগতি অবরুদ্ধ হবে এই রাশির জাতকদের। জীবনে নেমে আসবে কঠিন সব সমস্যা। কাজও হারাতে পারেন এঁরা। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি ঘটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
