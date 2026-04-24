  • Actor Biplab Dasgupta Death: ফের দুঃসংবাদ টলিউডে: প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

Actor Biplab Dasgupta Death: ফের দুঃসংবাদ টলিউডে: প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

Actor Biplab Dasgupta Death: প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৭৫ বছর বয়সে জীবনাবসান হলো তাঁর। 'বাইশে শ্রাবণ', 'গুমনামি' থেকে 'ফেলুদা'—সাবলীল অভিনয়ে তিনি জয় করেছিলেন দর্শকদের মন। তাঁর কণ্ঠ ও অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এক শূন্যস্থান তৈরি করল। 

| Apr 24, 2026, 03:27 PM IST
প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুলের মৃত্যু শোক কাটতে না কাটতেই ফের শোকের ছায়া টলিউডে। শুক্রবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর প্রয়াণের খবর নিশ্চিত করেছেন স্ত্রী রুমা দাশগুপ্ত।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

জানা গেছে, গত দেড় বছর ধরে তিনি ‘অটোইমিউন ডিজ়িজ়’-এ ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আজ বাড়িতেই তাঁর জীবনাবসান হয়।  

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

বিপ্লব দাশগুপ্তর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল স্কুল শিক্ষক হিসেবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর শেষ করার পর সাহিত্য ও নাট্যজগতে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

পরবর্তীকালে তিনি বিজ্ঞাপন জগত এবং ভয়েস-ওভার আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কণ্ঠের গাম্ভীর্য এবং বাচনভঙ্গি তাঁকে একজন সফল আবৃত্তিকার হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

২০০৪ সালে ‘শ্যাডোজ় অফ টাইম’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখলেও, দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।  

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘বাইশে শ্রাবণ’ (২০১১) থেকে ‘গুমনামি’ (২০১৯)—বিপ্লব দাশগুপ্তের অভিনয় বারবার দর্শকদের নজর কেড়েছে। এছাড়া ‘ফেলুদা’ (২০১৭) সিরিজেও তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গেছে।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

তবে ২০১৯ সালে ‘দেবতার গ্রাস’ ছবিতে কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাসিরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর অভিনয় আজও চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে এক বিশেষ পাওনা হয়ে রয়েছে।  

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

একজন মেধাবী ছাত্র থেকে জনপ্রিয় বাচিকশিল্পী এবং পরিশেষে বলিষ্ঠ অভিনেতা—বিপ্লব দাশগুপ্তর এই দীর্ঘ সফর আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।   

প্রয়াত বিপ্লব দাশগুপ্ত

বিপ্লব দাশগুপ্তর প্রয়াণে টলিউড এক সুযোগ্য অভিভাবককে হারাল।

INDIA'S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

INDIA&#039;S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

INDIA'S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

INDIA'S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট 8
West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ 16
Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী? 14