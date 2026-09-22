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কলকাতায় সরকারি চাকরির সুযোগ...! বেতন ২.১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত! কবে, কোথায় আবেদন করবেন?

Published: Sep 22, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:01 PM IST

Kolkata Government Job: সচিব ও কিউরেটর পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এটি সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। Level-13-এর এই পদে বেতন ১,২৩,১০০ থেকে ২,১৫,৯০০। কবে, কোথায় আবেদন করবেন? 

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 1/6

কলকাতায় চাকরির সুযোগ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সচিব ও কিউরেটর পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছে। 

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 2/6

কোন পদে নিয়োগ?

একটি Secretary & Curator পদে নিয়োগ হবে। সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পদটি পূরণ করা হবে। সরাসরি নিয়োগ সম্ভব না হলে Deputation বা Transfer-এর মাধ্যমেও নিয়োগ হতে পারে। 

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 3/6

বেতন কত?

এই পদের Pay Matrix Level-13। বেতন ১,২৩,১০০ থেকে ২,১৫,৯০০ টাকা। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাও মিলবে। 

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 4/6

কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

পদটির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। বিজ্ঞপ্তিতে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে উচ্চশিক্ষা, গবেষণামূলক প্রকাশনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে শিক্ষকতা বা দায়িত্বশীল প্রশাসনিক পদে কাজের অভিজ্ঞতার মতো যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে।

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 5/6

কবে পর্যন্ত আবেদন?

আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি ও প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। শেষ তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৬, সময়: বিকেল ৫টা পর্যন্ত।আবেদন পাঠাতে হবে Secretary to the Hon'ble Governor, Lok Bhavan, Kolkata-700062-এর ঠিকানায়। 

WB Jobs: Victoria Memorial Hall 6/6

কোথায় পাবেন বিজ্ঞপ্তি?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের Recruitment বিভাগে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। আবেদন করার আগে সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি দেখে যোগ্যতা ও নথিপত্র মিলিয়ে নেওয়া জরুরি

TAGS:
Victoria Memorial Hall Recruitment 2026
Victoria Memorial Job
Secretary Curator Vacancy
Kolkata Government Job

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