/সকাল থেকে রাত! রবিবার ফের বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, কোন পথে যান চলাচল?

Vidyasagar Setu traffic restriction: কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। তিন দশকেরও বেশি পুরানো এই সেতুতে এখন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।
অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহান্তে ভোগান্তি। ফের বন্ধ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু। আগামী রবিবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এই সেতুতে যান চলাচলে জারি করা হল নিষেধাজ্ঞা।
মাঝখান দিয়ে বইছে গঙ্গা। একপাশে কলকাতা, আর অন্য়পাশে হাওড়া। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। দিনভর এই সেতুতে যান চলাচলের বিরাম নেই।
তিন দশকেরও বেশি পুরানো এই সেতুতে এখন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।
চলতি মাসেই ৫ তারিখে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যানচলাচল বন্ধ ছিল বিদ্যাসাগর সেতুতে। কতক্ষণ? সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত।
এক মাসে এই দু'বার। আগামী রবিবার ১২ জুলাই রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কারণে ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর। এবার আরও বেশিক্ষণ। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা।
এর আগেও বেশ কয়েকবার যান চলাচল বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলেছিল বিদ্যাসাগর সেতুতে।