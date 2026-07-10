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সকাল থেকে রাত! রবিবার ফের বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, কোন পথে যান চলাচল?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 10, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:17 PM IST

Vidyasagar Setu traffic restriction:  কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে  হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু।  তিন দশকেরও বেশি পুরানো এই সেতুতে এখন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।

ফের বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু1/6

ফের বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহান্তে ভোগান্তি। ফের বন্ধ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু। আগামী রবিবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এই সেতুতে যান চলাচলে জারি করা হল নিষেধাজ্ঞা।

হাওড়া ও কলকাতায় সংযোগকারী সেতু2/6

হাওড়া ও কলকাতায় সংযোগকারী সেতু

মাঝখান দিয়ে বইছে গঙ্গা। একপাশে কলকাতা, আর অন্য়পাশে হাওড়া। দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে  হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। দিনভর এই সেতুতে যান চলাচলের বিরাম নেই।

 

মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে3/6

মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে

 তিন দশকেরও বেশি পুরানো এই সেতুতে এখন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।

 

দফায় দফায় বন্ধ সেতু4/6

দফায় দফায় বন্ধ সেতু

 চলতি মাসেই ৫ তারিখে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যানচলাচল বন্ধ ছিল বিদ্যাসাগর সেতুতে। কতক্ষণ? সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত।

 

এক মাসে ২ বার5/6

এক মাসে ২ বার

 এক মাসে এই দু'বার। আগামী রবিবার ১২ জুলাই রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কারণে ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর। এবার আরও বেশিক্ষণ। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা।

 

যান চলাচল বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণ6/6

যান চলাচল বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণ

এর আগেও বেশ কয়েকবার যান চলাচল বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলেছিল বিদ্যাসাগর সেতুতে।

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