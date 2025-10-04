English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vijay-Rashmika Marriage: জল্পনাই হল সত্যি! বাগদান সারলেন রশ্মিকা-বিজয়, ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে...

| Oct 04, 2025, 04:31 PM IST
1/8

বিজয়-রশ্মিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেকদিন ধরেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে চলছিল জল্পনা। অবশেষে এল সুখবর। 

2/8

বিজয়-রশ্মিকা

পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বাগদান সেরেছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দানা । কবে বিয়ে করছেন তাঁরা?

3/8

বিজয়-রশ্মিকা

যদিও এই যুগল তাঁদের বাগদানের বিষয়টি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেননি এবং বিয়ের খবরও আপাতত গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

4/8

বিজয়-রশ্মিকা

আট বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন দক্ষিণী দুই তারকা বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মান্দানা। তাঁদের প্রেম ছিল ইন্ডাস্ট্রির ‘ওপেন সিক্রেট’। দিনের পর দিন নানা গুঞ্জন চাউর হতে থাকলেও তারা কেউই সম্পর্কের বিষয়ে অস্বীকার করেননি।

5/8

বিজয়-রশ্মিকা

সদ্যই গোপনে বাগদান সেরেছেন বিজয়-রশ্মিকা। অভিনেতার হায়দরাবাদের বাড়িতে একদম ঘরোয়া আয়োজনে আংটিবদল সেরেছেন তারা।

6/8

বিজয়-রশ্মিকা

এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে বিয়ে কবে? শোনা যাচ্ছে, সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের ভালোবাসার মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন যুগল। 

7/8

বিজয়-রশ্মিকা

তবে বিজয় দেবেরাকোন্ডার টিম শনিবার সকালে ভারতীয় গণমাধ্যমকে তাদের বাগদানের খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তবে এর বেশি কিছু আর জানান নি।  

8/8

বিজয়-রশ্মিকা

বাগদানের খবর ছড়াতেই আনন্দে ভাসছেন দুই তারকার অনুরাগীরা। সমাজমাধ্যমে যেন শুভেচ্ছার প্লাবন। তারকাযুগলের ছবি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন সবাই। অনেকের ধারণা, এর আগেও যেহেতু এক বার বাগদান ভেঙেছে রাশমিকার, সম্ভবত সেই কারণেই এত গোপনীয়তা বজায় রাখছেন তারা।

