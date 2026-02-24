English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • The Wedding of VIROSH: জাপানিজ় ডিনার থেকে ক্রিকেট ম্যাচ, উদয়পুরে শুরু বিজয়-রশ্মিকার রাজকীয় প্রি-ওয়েডিং সেলিব্রেশন...

The Wedding of VIROSH: জাপানিজ় ডিনার থেকে ক্রিকেট ম্যাচ, উদয়পুরে শুরু বিজয়-রশ্মিকার রাজকীয় প্রি-ওয়েডিং সেলিব্রেশন...

Virosh Marriage Festivities in Udaipur: উদয়পুরের রাজকীয় আমেজে শুরু হয়েছে বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মান্দানার বিয়ের উৎসব। দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন দক্ষিণী সিনেমার এই জনপ্রিয় জুটি। প্রি ওয়েডিংয়েই রয়েছে একের পর এক চমক। 

| Feb 24, 2026, 05:49 PM IST
1/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিনের গুঞ্জন আর প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে চার হাত এক হতে চলেছে দক্ষিণী সিনেমার ‘পাওয়ার কাপল’ বিজয় দেবরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দানার।   

2/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাজস্থানের উদয়পুরে বসতে চলেছে তাঁদের বিয়ের আসর। অনুরাগীদের দেওয়া নামেই নিজেদের বিয়ের নামকরণ করেছেন তাঁরা— ‘দ্য ওয়েডিং অফ ভিরোশ’ (The Wedding of VIROSH)।  

3/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেন এই জুটি। তাঁরা জানান, ভক্তরা ভালোবেসে তাঁদের যে ‘ভিরোশ’ নামে ডাকতেন, সেই নামকেই তাঁরা নিজেদের মিলনের স্মারক হিসেবে বেছে নিয়েছেন।   

4/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

তাঁদের কথায়, “আমাদের পরিকল্পনা বা পছন্দের অনেক আগে থেকেই আপনারা আমাদের পাশে ছিলেন। আপনারা আমাদের একটি নাম দিয়েছিলেন। আজ পূর্ণ হৃদয়ে আপনাদের সম্মানেই আমরা আমাদের এই যাত্রার নাম দিলাম।”  

5/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

বর্তমানে উদয়পুরে চলছে প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাজকীয় আভিজাত্য আর ঘরোয়া আনন্দের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন।   

6/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

রশ্মিকা মান্দানা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি চমৎকার জাপানিজ ডিনার সেটআপের ছবি শেয়ার করেছেন, যা গোলাপি লিলি, সবুজ হাইড্রেনজিয়া এবং টাটকা ফলে সাজানো ছিল।   

7/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

অন্যদিকে, বিজয় দেবরাকোন্ডাকে দেখা গেছে বন্ধুদের সঙ্গে পুল-ভলিবল খেলে হুল্লোড় করতে। বিয়ের আগের এই মুহূর্তগুলোতে ধরা পড়ছে একদিকে মার্জিত বিলাসিতা, আর অন্যদিকে অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতা। শোনা যাচ্ছে একটি ক্রিকেট ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছে।   

8/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

২০১৮ সালে ‘গীতা গোবিন্দম’ এবং ২০১৯ সালে ‘ডিয়ার কমরেড’ ছবিতে এই জুটির রসায়ন দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। পর্দার সেই প্রেম এবার বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।   

9/9

বিজয়-রশ্মিকার প্রিওয়েডিং সেলিব্রেশন

জানা গেছে, গত বছরের অক্টোবরে হায়দ্রাবাদে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল। এখন উদয়পুরের বিলাসবহুল ভেন্যুতে তাঁদের চার হাত এক হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন গোটা দেশের চলচ্চিত্র প্রেমীরা।

