Tamil Nadu Budget 2026: রাজ্য বাজেটে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করতে এবং পড়ুয়াদের প্রযুক্তিগত সাহায্য করতে বিনামূল্যে ল্যাপটপ বিতরণের বৃহৎ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবে যাতে ডিজিটাল শিক্ষা থেকে দূরে না থাকে, এবং আধুনিক কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল শিক্ষা সর্বদাই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বাজেট অধিবেশনে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ল্যাপটপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বর্তমান পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে কলেজ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নতমানের ল্যাপটপ অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হিসেবেই মনে করছে রাজ্যের মানুষ।
সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided) কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। বাজেটে এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। কেবল ল্যাপটপই নয়,তাতে যেন শিক্ষণীয় প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, সরকারি ই-লার্নিং পোর্টালের তথ্য এবং প্রযুক্তিগত সুরক্ষা থাকে, তাও নিশ্চিত করা হবে।
বর্তমান সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডাটা সায়েন্স এবং অনলাইন কোর্সের ওপর চরমভাবে নির্ভর করে। কিন্তু গ্রাম ও মফস্বলের অনেক পরিবারের পক্ষেই ল্যাপটপের সুবিধা পাওয়া কষ্টসাধ্য। এই ল্যাপটপ সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই
গ্লোবাল অনলাইন কোর্স ও গবেষণামূলক কাজ করতে পারবে।
কোডিং ও নতুন সফটওয়্যার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
শহরের শিক্ষার্থীদের সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে।
এর ফলে গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘ডিজিটাল ফারাক’ (Digital Divide) দূর হবে।
শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ সর্বাত্মকভাবে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। রাজনীতিতে বর্তমানে অভিনেতাদের মতো তরুণ ও উদীয়মান নেতৃত্বের আবির্ভাব যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব সৃষ্টি করেছে।
রাজনীতিতে যুবদের চাহিদা প্রাধান্য পাওয়ায় রাজ্য সরকারও তাদের কল্যাণমূলক নীতি গ্রহণে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। বিনামূল্যে ল্যাপটপ প্রদানের এই উদ্যোগটি সরকারের যুববান্ধব ভাবমূর্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে।
প্রকল্পর প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করছে এর স্বচ্ছ ও সময়োচিত বাস্তবায়নের ওপর।
উপযুক্ত মানের ডিভাইস দ্রুত শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া।
বিনামূল্যে বিক্রয়োত্তর প্রযুক্তিগত সহায়তা (After-sales Service) নিশ্চিত করা।
কলেজ ক্যাম্পাসে উচ্চগতির ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা জোরদার করা।
বিনামূল্যে ল্যাপটপ দেওয়া শুধু সামাজিক অনুদান নয়, ভবিষ্যতের দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের দূরদর্শী বিনিয়োগ।
এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে উচ্চশিক্ষার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই ঘটনা এই রাজ্যে নয়, তামিলনাড়ুর বাজেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।