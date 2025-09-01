English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Vikram Chatterjee: 'বাবা হলাম...', সুখবর দিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়...

Vikram Chatterjee: বাবা হলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়? ছবি পোস্ট করে একথাই জানান অভিনেতা। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার ঝড়। 

| Sep 01, 2025, 04:11 PM IST
1/9

'বাবা' বিক্রম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বাবা হলাম', সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। এক শিশুর সঙ্গে ছবিও দিয়েছেন।   

2/9

'বাবা' বিক্রম

বিক্রমের পোস্ট দেখে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেন অনুরাগীরা। আসলে এটি বিক্রমের আগামী ছবির ঘোষণা।   

3/9

'বাবা' বিক্রম

মেয়ের জন্য একজন সাধারণ বাবার লড়াইের গল্পে দেখা যাবে বিক্রমকে। সাধারণ বাবা থেকে সুপারহিউম্যান হয়ে ওঠার গল্প "বাবা"। এই প্রথম বাবার ভূমিয়ায় অভিনয় করতে চলেছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়।   

4/9

'বাবা' বিক্রম

ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী। নিজের দেড় বছরের শিশুকন্যাকে বাঁচাতে এক পিতার লড়াইকে কেন্দ্র করে এই ছবি।   

5/9

'বাবা' বিক্রম

ছবিতে বিক্রম চ্যাটার্জির সাথে দেখা যাবে নবাগতা কিরণ মজুমদারকে। ছবিতে শিশুকন্যার চরিত্রে অভিনয় করছে শিশুশিল্পী অশ্লেষা। ছবিতে বিক্রম চ্যাটার্জি কে দেখা যাবে গৌরব চরিত্রে ও কিরণকে দেখা যাবে রাই চরিত্রে। অন্যদিকে সাবিত্রী চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য কে।   

6/9

'বাবা' বিক্রম

অভিনেতা বিক্রম চ্যাটার্জি জানান " জীবনে এই প্রথমবার বাবার চরিত্রে অভিনয় করছি। ফলে দর্শক আমাকে নতুন ভাবে পাবে এই ছবিতে। সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা নিয়ে আমরা বেশির ভাগ সময়ে কথা বলে থাকি। কিন্তু সন্তানকে বড় করার জন্য, তাকে রক্ষা করার জন্য একজন সাধারন বাবা যে কতটা দূর যেতে পারে, সুপারহিউম্যান হয়ে উঠতে পারে, সেই গল্প নিয়ে এই ছবিটা"।  

7/9

'বাবা' বিক্রম

একগুচ্ছ তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে শ্যুটিং শুরু হবে এই ছবির। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে অপরাজিতা আঢ্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বসু, কাঞ্চন মল্লিক, অরিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কে। ছবিতে বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে মমতাশঙ্করকে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রাজনীতিক পার্থ ভৌমিককে।  

8/9

'বাবা' বিক্রম

পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী জানান "বিক্রম ও কিরণ এখানে এক দম্পতি। তাদের দেড় বছরের শিশুকন্যাকে বাঁচাতেই বিক্রমের জার্নি শুরু। শিশু পাচারচক্রের বিষয়ও আসবে গল্পে। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। তবে এটা শুধু সম্পর্কের গল্প নয়, রহস্যও আছে। অ্যাকশনও আছে এই ছবিতে। কলকাতা বন্দর এলাকা, ফলতার কারখানা অঞ্চলে সে সব দৃশ্যের শ্যুটিং হবে"। তবে এই ছবি দিয়ে পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী নিজের প্রযোজনা সংস্থা শুরু করছেন, সংস্থার নাম দিয়েছেন "এন্টারটেইনমেন্ট কি জিৎ"।   

9/9

'বাবা' বিক্রম

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শ্যুটিং শুরু হবে এই ছবির। ছবিটি মুক্তি পাবে "এন্টারটেইনমেন্ট কি জিৎ" ও "টস ফিল্মস" এর ব্যানারে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়...

Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়...

Petrol Pump loot case: রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় হাড়হিম! আগ্নেয়াস্ত্র হাতে জাতীয় সড়কে ৪ ডাকাতের অবাধ তাণ্ডব... চুরি গেল প্রায়... 8
Sweta Bhattacharya: &#039;আমি খুবই ভালো মেয়ে...&#039;, স্লিভলেস ব্লাউজ পরা মানেই শরীর দেখিয়ে কাজ পাওয়া? বিতর্কের চাপে সাফাই শ্বেতার...

Sweta Bhattacharya: 'আমি খুবই ভালো মেয়ে...', স্লিভলেস ব্লাউজ পরা মানেই শরীর দেখিয়ে কাজ পাওয়া? বিতর্কের চাপে সাফাই শ্বেতার...

Sweta Bhattacharya: 'আমি খুবই ভালো মেয়ে...', স্লিভলেস ব্লাউজ পরা মানেই শরীর দেখিয়ে কাজ পাওয়া? বিতর্কের চাপে সাফাই শ্বেতার... 8
Dev-Subhashree controversy: &#039;শুনেছিলাম শুভশ্রীর খারাপ লেগেছে, তাই ওকে ফোন করি, কিন্তু...&#039;, &#039;দুই সন্তানের মা&#039; বিতর্কে মুখ খুললেন দেব...

Dev-Subhashree controversy: 'শুনেছিলাম শুভশ্রীর খারাপ লেগেছে, তাই ওকে ফোন করি, কিন্তু...', 'দুই সন্তানের মা' বিতর্কে মুখ খুললেন দেব...

Dev-Subhashree controversy: 'শুনেছিলাম শুভশ্রীর খারাপ লেগেছে, তাই ওকে ফোন করি, কিন্তু...', 'দুই সন্তানের মা' বিতর্কে মুখ খুললেন দেব... 10
8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের &#039;কৃপা&#039;য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের 'কৃপা'য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের 'কৃপা'য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে... 8