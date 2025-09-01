Vikram Chatterjee: 'বাবা হলাম...', সুখবর দিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়...

Vikram Chatterjee: 'বাবা হলাম...', সুখবর দিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়...
Vikram Chatterjee: বাবা হলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়? ছবি পোস্ট করে একথাই জানান অভিনেতা। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার ঝড়।
অভিনেতা বিক্রম চ্যাটার্জি জানান " জীবনে এই প্রথমবার বাবার চরিত্রে অভিনয় করছি। ফলে দর্শক আমাকে নতুন ভাবে পাবে এই ছবিতে। সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা নিয়ে আমরা বেশির ভাগ সময়ে কথা বলে থাকি। কিন্তু সন্তানকে বড় করার জন্য, তাকে রক্ষা করার জন্য একজন সাধারন বাবা যে কতটা দূর যেতে পারে, সুপারহিউম্যান হয়ে উঠতে পারে, সেই গল্প নিয়ে এই ছবিটা"।
পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী জানান "বিক্রম ও কিরণ এখানে এক দম্পতি। তাদের দেড় বছরের শিশুকন্যাকে বাঁচাতেই বিক্রমের জার্নি শুরু। শিশু পাচারচক্রের বিষয়ও আসবে গল্পে। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। তবে এটা শুধু সম্পর্কের গল্প নয়, রহস্যও আছে। অ্যাকশনও আছে এই ছবিতে। কলকাতা বন্দর এলাকা, ফলতার কারখানা অঞ্চলে সে সব দৃশ্যের শ্যুটিং হবে"। তবে এই ছবি দিয়ে পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী নিজের প্রযোজনা সংস্থা শুরু করছেন, সংস্থার নাম দিয়েছেন "এন্টারটেইনমেন্ট কি জিৎ"।
