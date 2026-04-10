SIR in Bengal: নাম বাদে ক্ষোভ চরমে: গ্রামে নেতাদের 'নো-এট্রি', ব্যানারে শোরগোল

SIR in Bengal:  পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নম্বর ব্লকের উচ্চগ্রাম পঞ্চায়েতের সিংপুর গ্রাম। ভোটার সংখ্যা ৫০১। 'বিবেচনাধীন' তালিকা ছিলেন ১০২ জন। শুনানির পর বাদ পড়েছেন ৪২ জন।  

| Apr 10, 2026, 08:21 PM IST
অরূপ লাহা: নাম বাদে ক্ষোভে চরমে। ভোটার তালিকা সংশোধন না হলে রাজনৈতিক নেতাদের 'নো-এট্রি'! ব্যানারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। কারা লাগল? মুখে কুলুপ গ্রামবাসীদের।  

ভোট-বাংলায় SIR-বিতর্ক।

খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম। চূড়ান্ত তালিকায় বেরেনোর পরেও 'বিবেচনাধীন' ৬০ লক্ষ।   

যাঁদের 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল, তাঁদের অনেকের নামই আবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 'ডিলিটেড'!

গলসি ১ নম্বর ব্লকের উচ্চগ্রাম পঞ্চায়েতের সিংপুর গ্রাম। ভোটার সংখ্যা ৫০১। 'বিবেচনাধীন' তালিকা ছিলেন ১০২ জন। শুনানির পর বাদ পড়েছেন ৪২ জন।  

'যতদিন না পর্যন্ত ভোটার লিস্টের নাম ও তথ্যে যথাযথ  সংশোধন হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত  গ্রামে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না'। ব্যানার লাগানো হয়েছে সিংপুরে।   

দাবি, 'সুষ্ঠু ও নির্ভুল ভোটার তালিকা'। 'নাগরিক অধিকার আদায়ের লড়াই'। কারা লাগাল এই ব্যানার? মু্খ খুলতে চাইছেন না গ্রামের কেউ-ই।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলামের দাবি, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশে কাজ করছে, যার ফলেই বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে'। গলসির বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রের বক্তব্য়,এটি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়।  তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্ত করছে'।  

Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন 8
Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে সটান তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপি প্রার্থী: করজোড়ে চাইলেন ভোট

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে সটান তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপি প্রার্থী: করজোড়ে চাইলেন ভোট

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে সটান তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপি প্রার্থী: করজোড়ে চাইলেন ভোট 6
Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই 7