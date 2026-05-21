Violent Weather: ১০০ কিমি বেগের ভয়াল ঝড়; দেশ জুড়ে ধেয়ে আসছে 'ভায়োলেন্ট ওয়েদার'? কেন জারি হল সতর্কতা?

উত্তর ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ। গরমে জ্বলছে দেশ। কলকাতাতেও হাঁসফাঁস অবস্থা। দিল্লিতেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে বলেই জানা গিয়েছে।
দিল্লি ছাড়াও রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানা জুড়ে একাধিক এলাকায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD)। তবে, তাপপ্রবাহের (Weather Update) পরই তাপমাত্রা ভয়ংকর পরিবর্তন হবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিমি বেগে ঝড় বইতে পারে।
দিল্লি থেকে বান্দা এবং জয়পুর থেকে পটনা পর্যন্ত তীব্র গরমে দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি শহরে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে।
এই মুহূর্তে বান্দা দেশের উষ্ণতম স্থান হিসেবে উঠে এসেছে। তাপপ্রবাহের আশঙ্কায় ২৬ মে পর্যন্ত দিল্লি-এনসিআর-এ রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ভোর থেকেই গরম বাতাস বইতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি।
ভারতের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ১৩টি রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের উপর সৃষ্ট একটি সক্রিয় নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের সম্মিলিত প্রভাবে এই সতর্কতা জারি হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১০০ কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।
এদিকে, মৌসুমী বায়ু আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঢুকে পড়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতিতেই। আবহাওয়া দফতরের অনুমান, নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই, অর্থাৎ ২৬ মে-র মধ্যে কেরলমে বর্ষা চলে আসতে পারে।
এই গতি অব্যাহত থাকলে,বর্ষার মরসুমের আগেই স্বস্তি পেতে পারে বিভিন্ন রাজ্য। ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।