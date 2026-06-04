/VIRAT KOHLI BIG BREAKING: দেশের জার্সিতে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে! IPL জিতিয়ে, মাতিয়েও... ভারতীয় ক্রিকেট তোলপাড় করে এল চাঞ্চল্যকর আপডেট

VIRAT KOHLI RULED OUT: বিরাট কোহলি ছিটকে গেলেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ থেকে! চলে এল চমকে দেওয়া আপডেট। আর কী জানা যাচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে? ছবির স্লাইড সরিয়ে বুঝে নিন জলের মতো
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের মতো আইপিএলের গল্প শেষ। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারত এক ম্যাচের টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।
৬-২০ জুন চলবে সিরিজ। শনিবার থেকে নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট। ওডিআই শুরু ১৩ জুন থেকে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় দল টেস্ট দলের ফটোসেশনও করে ফেলেছে। আর এই আবহে চলে এল বিরাট খবর।
একাধিক মিডিয়ার খবর বলছে ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণেই ব্যাটিং মায়েস্ত্রোর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ খেলা হচ্ছে না বলেই রিপোর্ট। কোহলির চোট ঠিক কতটা গুরুতর, তা এখনও জানা যায়নি।
আইপিএল ফাইনালে বিরাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ১৫৬ রানের টার্গেট তাড়া করে আরসিবি দ্বিতীয় খেতাব জেতাতে তিনি সাহায্য করেন। অমদাবাদে আরসিবি-র পাঁচ উইকেটে জয়ের পথে মহারথী ৪২ বলে ৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন।
ফাইনাল ম্যাচের শেষ পর্যায়ে দৌড়নোর সময় কোহলিকে কিছুটা ধুঁকতে দেখা গিয়েছিল ঠিকই, তবে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ম্যাচটি শেষ করেছিলেন। কোহলি ১৬ ম্যাচে মোট ৬৭৫ রান করেছিলেন। কোহলির ব্যাটিং গড় ছিল ৫৬.২৫ এবং স্ট্রাইক-রেট ছিল ১৬৫.৮৫। আইপিএলে সর্বাধিক রানশিকারির তালিকায় চারে ছিলেন
কোহলির চোট ঠিক এমন সময়ে এল, যখন মনে করা হচ্ছিল যে, তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম আফগানিস্তান সিরিজেও বজায় থাকবে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনায় তিনি ভীষণ ভাবেই রয়েছে। ২০২৫ সালে কোহলি ওডিআই-তে অসাধারণ সময় কাটিয়েছেন। গতবছর ছিলেন দেশের সর্বোচ্চ স্কোরারও। ১৩ ম্যাচে তিনটি সেঞ্চুরি ও চারটি হাফ-সেঞ্চুরি নিয়ে মোট ৬৫১ রান করেছিলেন।
নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ-সেঞ্চুরি মিলিয়ে মোট ২৪০ রান করেছিলেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কোহলির পরিবর্তে কে আসবেন, তা বিসিসিআই এখনও জানায়নি। চোটের কারণে কোহলির ইংল্যান্ড সফর নিয়েও সংশয় রয়েছে। ১৪ জুলাই থেকে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত তিনটি ওডিআই খেলবে।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই দলে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও রোহিত শর্মাও রয়েছে। এই দুই তারকাকে রাখা হলেও, ফিটনেস সংক্রান্ত কারণে তাঁদের খেলা নিয়ে কিন্তু রীতিমতো সংশয় রয়েছে। বোর্ডের থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেলেই তাঁরা মাঠে নামবেন। দু'জনকেই বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হার্দিক-রোহিতকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।
শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষান (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, প্রিন্স যাদব, গুরনূর ব্রার ও হর্ষ দুবে