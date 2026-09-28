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১৩৯ মাত্রার 'বিরাট' কম্পনে চুরমার সব রেকর্ড, এক রাতে 'ক্রিকেট ঈশ্বরও' হারালেন তাঁর অনেক কিছুই!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 28, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:37 PM IST

তিরুঅনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচে ৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন বিরাট। জাতীয় এবং বিশ্ব পর্যায়ের অসংখ্য রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন ব্য়াটিং আইকন। ঝলকে দেখুন কোহলি কী কী রেকর্ড ভাঙলেন

 

Fastest to 15,000 ODI Runs1/8

দ্রুততম ১৫০০০ ওডিআই রান

ম্য়াচে ৫৯ রানের গণ্ডি টপকেই ইতিহাস লেখেন কোহলি। বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ১৫০০০ ওডিআই রানের মাইলস্টোন তৈরি করেন। মাত্র ৩০৩ ইনিংসেই এই কৃতিত্ব অর্জন করেন কোহলি। অবলীলায় সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে দেন। 'ক্রিকেট ঈশ্বর' ৩৭৭ ইনিংসে এই নজির গড়েছিলেন। 

 

First to 7,000 Home ODI Runs2/8

৭০০০ হোম ওডিআই রান

কোহলি ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার যিনি দেশের মাটিতে খেলা ওডিআই ম্যাচগুলিতে মোট ৭০০০ রানের মাইলস্টোন তৈরি করেছেন। সচিন তাঁর ২৪ বছরের বর্ণময় আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৬৯৭৬ রানের বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন।

 

10 Centuries Against Multiple Opponents3/8

একাধিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১০ সেঞ্চুরি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নিজের ১০ নম্বর ওডিআই সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। দু'টি ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১০ বা তার বেশি ওডিআই সেঞ্চুরি করা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নিজের রেকর্ডটি আরও প্রসারিত করলেন (অতীতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও কোহলি ১০টি সেঞ্চুরি করেছেন)।

 

Most List A Centuries Equalled4/8

সর্বাধিক লিস্ট এ সেঞ্চুরির রেকর্ড

নিজের ৫৫তম ওডিআই সেঞ্চুরির মাধ্যমে সচিনের ৬০টি লিস্ট এ শতরানের সর্বকালের রেকর্ডে ভাগ বসালেন কোহলি। 

Equal Most Home International Centuries5/8

দেশের মাটিতে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ড

ভারতের মাটিতে ৪২তম আন্তর্জাতিক শতরান করলেন কোহলি। এই শতরানের হাত ধরেও সচিনকে ছুঁলেন তিনি। এক দেশে সব ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক শতরানের রেকর্ড এখন সচিন-কোহলির। 

 

Most Sixes by an Indian vs West Indies6/8

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ছক্কা

কেরিয়ার সেরা ৯ ছক্কা হাঁকিয়েছেন কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক ওডিআই ম্যাচে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানো হয়ে গেল তাঁর। রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক ওডিআই ম্যাচে ৮ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ডটি গড়েছিলেন রোহিত।

 

Most ODI Appearances vs West Indies7/8

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ওডিআই ম্যাচ

ক্যারিবীয় দলের বিরুদ্ধে নিজের ৪৪তম ওডিআই ম্যাচটি খেললেন কোহলি। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ২৮ বছরের পুরনো ভারতীয় রেকর্ড (৪৩ ম্যাচ) ভেঙে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ওডিআই ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়ে পরিণত হলেন তিনি।

 

Extended Multi-Records8/8

একাধিক রেকর্ডের সম্প্রসারণ

ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরি (বর্তমানে ৫৫টি) এবং সফল রান তাড়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সেঞ্চুরির নিজের ঐতিহাসিক বিশ্বরেকর্ডগুলি আরও উন্নত করেছেন কোহলি।

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