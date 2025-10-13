English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!

Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই কি পড়ে গেল বিরাট সিলমোহর? এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা করছেন বিরাট কোহলি! ভক্তরা এবার মন শক্ত করুন...  

| Oct 13, 2025, 01:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একাধিক রিপোর্ট এবং সূত্র বলছে যে, অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট কোহলির শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে চলেছে। বিশেষ করে ওডিআই ক্রিকেটের প্রেক্ষাপটে!   

কোহলি সম্প্রতি টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিআই থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ভারতের হয়ে শুধুই ওয়ানডে ফর্ম্যাটে খেলছেন। আর খেলেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে। এখন জানা যাচ্ছে কোহলি নাকি আইপিএলকেও বলতে চলেছেন আলবিদা।  

আগামী বছরের আইপিএল শুরুর আগেই কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি নবীকরণের কথা ছিল। কিন্তু কোহলি নাকি তা করেননি বলেই একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট। পাশাপাশি কোহলি নাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এও অনুরোধ করেছেন যে, তাঁর মুখ ব্যবহার না করেই যেন আরসিবি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে।   

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, দলের ব্র্যান্ডিং এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থেকে কোহলির নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই তাঁর সম্ভাব্য অবসরের বিরাট ইঙ্গিত। গতবার আইপিএল মেগা নিলামের আগেও কোহলি অধিনায়কত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর পরিবর্তে উদীয়মান ব্যাটার রজত পাতিদারকেই নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়।  

চলতি বছর জুনে অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে, বিগত ১৭ বছরের বসে যাওয়া ভাগ্যের চাকা ঘুরেছিল বিরাদের। অবশেষে লাল ঝাণ্ডা উড়েছিল লিগে। আইপিএল ২০২৫ পায় এক নতুন চ্যাম্পিয়নকে। ১৮ বছরের এই প্রথমবার শিরোপা জিতেছে আরসিবি। যার মানে কোহলির ট্রফির অভাবও মিটে গিয়েছে।  

সেই ২০০৮ থেকে কোহলি আরসিবি-র সঙ্গে। কখনও দল বদলাননি তিনি। আইপিএলে ৮৬৬১ রান করে তিনিই সর্বকালের সর্বাধিক রানশিকারি। এমনকী কোহলি ছাড়া আর কেউ এই লিগে ৮০০০ রান করেননি। এক মরসুমে সর্বাধিক ৯৭৩ রানের নজিরও কোহলির! ২০১৬-তে যে রেকর্ড করেছিলেন তিনি।   

আইপিএলে সর্বাধিক সেঞ্চুরি (৮) কোহলির। হাফ-সেঞ্চুরিও সবচেয়ে বেশি (৬৩)। প্রথম ব্যাটার হিসেবে কোহলিই আইপিএলে ১০০০ চার হাঁকিয়েছেন। একক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান থেকে শুরু করে ৫ মরসুমে ৬০০+ রানের রেকর্ডও বিরাটের নামেই। এমনকী তিনিই সবচেয়ে বেশি বার ম্যাচের সেরা ও সিরিজের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন।  

