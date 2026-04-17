Virat Kohli Massive Controversy: জার্মান ললনার ইন্দ্রজালে কোহলি, রহস্যময়ী সুন্দরীর পরপর হট ছবিতেই রাজার তীব্র ছটফট, গোপন কীর্তি আচমকাই ফাঁস

Virat Kohli Massive Controversy: অনুষ্কাঅন্ত বিরাটের জীবনে আচমকাই এক জার্মান ললনার আগমন? রহস্যময়ী সুন্দরীর হট ছবিতেই রাজার তুমুল ছটফট? ঝড় উঠে গেল নেটপাড়ায়  

Apr 17, 2026, 01:43 PM IST
বিরাট কোহলির বিতর্ক

Virat Kohli Massive Controversy

চলতি আইপিএলের মাঝেই বিরাট কোহলি জড়ালেন এক বেফালতু বিতর্কে! ইনস্টাগ্রামের 'লাইক বাটন'টিই যেন তাঁর জীবনে সেই ফোর্থ স্টাম্পের বল হয়ে গিয়েছে, যাতে খোঁচা দিয়েই বারবার উইকেট দিয়ে আসছেন কিং কোহলি!  

বিরাট কোহলি ও লিজল্যাজ

Virat Kohli With LizLaz

ব্যাটিং মায়েস্ত্রো নাকি জার্মান নেটপ্রভাবী লিজল্যাজের বোল্ড ছবিতেই লাইক দিয়েছেন! তবে এটি আদৌ ইচ্ছাকৃত ছিল, নাকি ভুলবশত লাইক হয়ে গিয়েছিল, কিংবা অ্যালগরিদমের কোনও গ্লিচ—তা কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়।  

লিজল্যাজের কোন ছবিতে কোহলির লাইক?

Virat Kohli like LizLaz photos?

লিজল্যাজকে ছবিতে পাউডার ব্লু রঙের ব্যাকলেস হল্টার মিনি ড্রেসে দেখা যাচ্ছে। একই পোশাকে ৫ ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন তিনি। এই ছবিতে বিরাট লাইক দিতেই নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে বিতর্কের ঝড়।  

কে এই লিজল্যাজ

Who is LizLaz?

লিজল্যাজ আবার জেনিফার নামেও পরিচিত। তিনি জার্মান-দক্ষিণ আফ্রিকান ট্রাভেল ভ্লগার ও গায়িকা। তাঁর গান 'সামোসা সামোসা' ভাইরাল হওয়ার পরই লিজল্যাজ এই দেশে জনপ্রিয় হয়েছেন। বিভিন্ন দেশের প্রকৃত সংস্কৃত তুলে ধরে ভ্লগ করার জন্যই তিনি পরিচিত। লিজল্যাজ বারবার বলেছেন যে, ভারতের সংগীত ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের ভালবাসার কথা জানিয়েছেন।  

লিজল্যাজ বায়ো

LizLaz Insta

লিজল্যাজ তাঁর ইনস্টা বায়োতে নিজেকে জার্মান নিবাসী ভ্লগার ও সিঙ্গার হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। সাইকোলজিতে মাস্টার্স করেছেন। জার্মান-ইংরেজি-ডাচ ভাষায় সাবলীল। পাশাপাশি, তাঁর কিছু ইনস্টা ভিডিয়োতে বেঙ্গালুরু-মুম্বই-দিল্লির মতো শহরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময়ে,হিন্দি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেও দেখা গিয়েছি।   

নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া

Netizens Comments

অনুষ্কাঅন্ত বিরাটের এহেন আচরণে নেটপাড়ায় চলছে মিম ফেস্ট। কিছু প্রতিক্রিয়া নজর কেড়েছে- 'অনুষ্কা খুবই দুঃখ পাবেন', 'আমি এটা একেবারেই মেনে নেব না অনুষ্কা।', হতেই পারে পুরুষ মানুষ তো'! যুজবেন্দ্র চাহাল আবার লিজল্যাজের পোস্টে গিয়ে লিখে এসেছেন- 'অ্যালগোরিদম'  

বিরাট কোহলি ও অবনীত কৌর বিতর্ক

Virat Kohli and Avneet Kaur Controversy

গতবছরও প্রায় একইরকম বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন বিরাট। তিনি অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী অবনীত কৌরের ছবিতেও এভাবে লাইক দিয়ে ফেলেছিলেন! পরে কোহলি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে, ফিড ক্লিয়ার করার সময়ে অ্যালগোরিদম ভুলবশত একটি ইন্টারঅ্যাকশন রেজিস্টার করে থাকতে পারে। এর পিছনে কোনওরকম উদ্দেশ্য ছিল না। অযথা কোনও ধারণা না করার অনুরোধ রইল'। তবে তাঁর এই ব্যাখ্যা বিতর্ক থামানোর বদলে আরও উসকে দেয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন- কীভাবে এমন ভুলবশত লাইক সম্ভব। অন্যদিকে অবনীত এই বিতর্কে সরাসরি কিছু না বললেও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভালোবাসা আসতে থাকুক'...

কোহলি আইপিএল ২০২৬

Virat Kohli IPL 2026

বিরাট কোহলি তাঁর পয়মন্ত আইপিএলে রয়েছেন চেনা ছন্দে। ৫ ম্যাচে ২২৮ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ পরেছেন। লখনউয় সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে কোহলি বিরাট রেকর্ডও করেন। ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকিয়ে কেএল রাহুলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।   

Horoscope Today: মেষের সমাধান, মিথুনের সাফল্য, কুম্ভের অর্থলাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Mamata Banerjee: SIR নিয়ে ঐতিহাসিক সুপ্রিম-পদক্ষেপের দিনই দিনহাটায় জনসমুদ্রের ভাসলেন মমতা

Ranbir kapoor on TIME 100 influential list: একটা রামায়ণ বদলে দিল জীবন: টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় জায়গা একমাত্র রণবীরের

Koel Mallick: প্রচারে গিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন কোয়েল, যা বললেন শুনে তাক লেগে গেল জনতার

