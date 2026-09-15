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পুজোর আগেই পড়ুয়াদের লম্বা ছুটি! ক্যালেন্ডারে বড় চমক, টানা ৪ দিন বন্ধ স্কুল-কলেজ

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST

বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে পড়ুয়াদের জন্য আসতে পারে বড় সুখবর! সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একসঙ্গে ছুটির আবহ তৈরি হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর পুজোর ছুটি, তার পরেই শনি-রবিবার—তাহলে কি টানা ৩ দিন, নাকি মিলতে পারে ৪ দিনের লম্বা ছুটি? ১৭ সেপ্টেম্বরের ছুটি নিয়ে রয়েছে বিশেষ পরিবর্তনও। তবে সব স্কুল-কলেজে কি একই নিয়ম? ছুটির আসল হিসাবটা জেনে নিন।

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কবে বিশ্বকর্মা পুজো?

২০২৬ সালে বিশ্বকর্মা পুজো ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। তাই শুক্রবারের ছুটির সঙ্গে শনিবার ও রবিবার জুড়ে গেলে পড়ুয়াদের জন্য টানা তিন দিনের ব্রেক নিশ্চিত হতে পারে। 

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পড়ুয়াদের জন্য সুখবর!

বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে সেপ্টেম্বরে টানা ৪ দিনের ছুটির সম্ভাবনা। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর পুজো, তার পরেই ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর শনি-রবিবার। ফলে কোথাও কোথাও লম্বা ছুটির সুযোগ তৈরি হতে পারে।

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তাহলে ১৭ সেপ্টেম্বরেও ছুটি?

এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি ঘোষণা করেছিল। পরে পুজোর তিথি ১৮ সেপ্টেম্বর হওয়ায় ছুটির দিন বদলে দেওয়া হয়েছে।

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১৮-২০ সেপ্টেম্বর ছুটি হতে পারে!

১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সরকারি ছুটি। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার। ফলে স্কুল-কলেজের নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পড়ুয়াদের টানা তিন দিনের ছুটি মিলতে পারে। 

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চার দিনের ছুটি কীভাবে?

১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকলে, তার সঙ্গে ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর মিলিয়ে টানা চার দিনের ব্রেক হতে পারে। তবে সব স্কুল-কলেজে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 

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ছুটি নিশ্চিত ধরে নেবেন না!

স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির তালিকা রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী বদলাতে পারে। তাই ১৭-২০ সেপ্টেম্বরের ছুটি নিশ্চিত করতে নিজের স্কুল বা কলেজের নোটিস দেখে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

TAGS:
Vishwakarma Puja 2026
Vishwakarma Puja Holiday 2026
School Holiday September 2026

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