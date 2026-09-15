/পুজোর আগেই পড়ুয়াদের লম্বা ছুটি! ক্যালেন্ডারে বড় চমক, টানা ৪ দিন বন্ধ স্কুল-কলেজ

বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে পড়ুয়াদের জন্য আসতে পারে বড় সুখবর! সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একসঙ্গে ছুটির আবহ তৈরি হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর পুজোর ছুটি, তার পরেই শনি-রবিবার—তাহলে কি টানা ৩ দিন, নাকি মিলতে পারে ৪ দিনের লম্বা ছুটি? ১৭ সেপ্টেম্বরের ছুটি নিয়ে রয়েছে বিশেষ পরিবর্তনও। তবে সব স্কুল-কলেজে কি একই নিয়ম? ছুটির আসল হিসাবটা জেনে নিন।
২০২৬ সালে বিশ্বকর্মা পুজো ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। তাই শুক্রবারের ছুটির সঙ্গে শনিবার ও রবিবার জুড়ে গেলে পড়ুয়াদের জন্য টানা তিন দিনের ব্রেক নিশ্চিত হতে পারে।
বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে সেপ্টেম্বরে টানা ৪ দিনের ছুটির সম্ভাবনা। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর পুজো, তার পরেই ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর শনি-রবিবার। ফলে কোথাও কোথাও লম্বা ছুটির সুযোগ তৈরি হতে পারে।
এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি ঘোষণা করেছিল। পরে পুজোর তিথি ১৮ সেপ্টেম্বর হওয়ায় ছুটির দিন বদলে দেওয়া হয়েছে।
১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সরকারি ছুটি। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার। ফলে স্কুল-কলেজের নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পড়ুয়াদের টানা তিন দিনের ছুটি মিলতে পারে।
১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকলে, তার সঙ্গে ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর মিলিয়ে টানা চার দিনের ব্রেক হতে পারে। তবে সব স্কুল-কলেজে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।
স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির তালিকা রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী বদলাতে পারে। তাই ১৭-২০ সেপ্টেম্বরের ছুটি নিশ্চিত করতে নিজের স্কুল বা কলেজের নোটিস দেখে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।