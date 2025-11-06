English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...

Voter Card: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে বিডিও অফিস চত্বরেই ঝোপে আড়ালে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রচুর ভোটার কার্ড। বিডিও-দাবি, ওই ভোটার কার্ডগুলি বেশ কয়েক বছরের পুরনো। ভোটারদের নতুন কার্ড ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। 

Nov 06, 2025, 07:33 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস: বেশ কয়েক বছরের পুরানো।  রাজ্যজুড়ে যখন SIR চলছে, তখন ঝোপের আড়াল মিলল প্রচুর ভোট কার্ড! কারা ঝোপের মধ্যে ভোটার কার্ড ফেলে গেল? কেনই-বা ফেলে গেল? তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হুলস্থুল কাণ্ড জলপাইগুডির রাজগঞ্জে।

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায়ও এবার SIR। গত মঙ্গলবার থেকে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন BLO-রা। এরমধ্যেই আবার ঝোপের আড়ালে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রচুর ভোটার কার্ড। তাও বার খোদ বিডিও-র অফিস চত্বরেই!  

আজ, বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে বিডিও অফিস চত্বরে ঝোপে আড়ালে ওই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

কোথা থেকে এল ভোটার কার্ডগুলি?  রাজগঞ্জের বিডিও সৌরভকান্তি মন্ডল  জানিয়েছেন, ওই ভোটার কার্ডগুলি বেশ কয়েক বছরের পুরনো। ভোটারদের নতুন কার্ড ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গোডাউনে বস্তাবন্দি করে রাখা হয়েছিল ভোটার কার্ড।  

বিডিও-র দাবি, সম্প্রতি গোডাউনে সাপ ঢুকেছিল। পরিস্কার করার সময়ে বস্তা থেকে কার্ডগুলি পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। যে কার্ডগুলি ঝোপের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি মূলত নতুন কার্ড গিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া পুরানো  কার্ড।

তখনও রাজ্যে SIR শুরু হয়নি। চলতি বছরের অক্টোবরে নদিয়ার কল্য়াণীতে এক ভবঘুরের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছিল একশোরও বেশি ভোটার কার্ড। যার মধ্যে তিনটি অসমের ডিজিটাল কার্ড।

মঙ্গলবার থেকে বিহারের মতোই বাংলায়তেও শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO-রা।  

