Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...
Voter Card: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে বিডিও অফিস চত্বরেই ঝোপে আড়ালে পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রচুর ভোটার কার্ড। বিডিও-দাবি, ওই ভোটার কার্ডগুলি বেশ কয়েক বছরের পুরনো। ভোটারদের নতুন কার্ড ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
ঝোপের আড়াল মিলল ভোটার কার্ড
