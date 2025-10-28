English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট

SIR in Bengal: আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যে SIR শুরু হতে চলেছে। কোনও যোগ্য যাতে বাদ না পড়েন, কোনও অযোগ্য যাতে ঠাঁই না পান- এই কথা সোমবার দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীকে পাশে বসিয়ে মুখ্য নির্বাচক কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন। দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) চালুর ঘোষণা করে এই বার্তা সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, কার নাম থাকবে ভোটার লিস্টে আর কার নয়।

| Oct 28, 2025, 01:43 PM IST
1/9

দেশব্যাপী SIR

তবে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সকলের মনে হাজার হাজার প্রশ্ন। SIR হলে কি বাদ যাবে নাম? কাদের নামই বা বাদ যাওয়ার আশঙ্কা? কী করে বুঝবেন আপনি কোন তালিকায়? আপনার পরিবার ও বাবা-মা কী আদৌ দিতে পারবেন ভোট?

2/9

দেশব্যাপী SIR

এইরকম হাজারো প্রশ্ন ও বিতর্কের মধ্যেই অনেকেই ভাবছেন ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট কোথায় পাবেন। কী ভাবেই বা দেখবেন নাম আছে কী নেই? কাদের নাম বাদ যেতে পারে। এই প্রতিবেদনে রইল এসআইআর সংক্রান্ত এমনই কিছু উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উত্তর।

3/9

দেশব্যাপী SIR

নির্বাচন কমিশনের তরফে ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সময়ের বিধানসভা অঞ্চল অনুযায়ী তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অর্থাৎ আপনার বুথের সঙ্গে মিলিয়ে ভোটাররা চাইলে এই মুহূর্তে বাড়ি বসেই দেখে নিতে পারবেন ২০০২-এর তালিকায় আপনার নাম রয়েছে কি না।

4/9

দেশব্যাপী SIR

কাদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা?২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পরিবারের কারও নাম নেই এবং দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন ব্যক্তির নাম বাদ দিতে পারে কমিশন।

5/9

দেশব্যাপী SIR

বাদ পড়বে ভোটার তালিকায় থাকা মৃত ও অবৈধ ভোটারদের নাম। দু’ জায়গায় দুটি এপিক নম্বর থাকলে, একটি জায়গা থেকে নাম বাদ যাবে।

6/9

দেশব্যাপী SIR

আবার একইসঙ্গে কমিশনের যুক্তি, ভুয়ো ভোটাররা কারচুপি করে ১১ টি নথির যে কোনও একটি তৈরি করে ফেললেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা বা মায়ের নাম দেখাতে পারবেন না।  

7/9

SIR-এ অংশ না নিলে কী হবে ?

SIR-এর পর ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্য নতুন তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। কোনও ভোটার এসআইআরে অংশ না নিলে নতুন তালিকায় কিন্তু তাঁদের নাম অনুপস্থিত থাকবে।  

8/9

SIR তালিকা পাওয়া যাবে কী ভাবে?

এক্ষেত্রে বিহারের ক্ষেত্রে যে ভাবে কাজ হয়েছে ঠিক একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গেও এসআইয়ের-এর একই নিয়ম বলবৎ হবে। SIR-এর মূল কাজ শেষ হওয়ার এক মাস পর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে। কোনও ভুল বা অভিযোগ থাকলে খসড়া তালিকায় তা খতিয়ে দেখবে কমিশন।

9/9

SIR কেন জরুরি?

বস্তুত দেশে প্রতি বছরই ভোটার তালিকা সংশোধন করে নির্বাচন কমিশন। এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে নতুন ফার্স্ট ভোটারের নাম যেমন যুক্ত হয়, তেমনই ভুয়ো এবং মৃত ভোটারের নাম বাদও যায়। তবে নির্বাচন কমিশন মনে করছে, নাম তোলা এবং বাদ যাওয়া সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই ভোটার লিস্টে কারচুপি রুখতেই কমিশন আনছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া।

