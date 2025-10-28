SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট

SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট
SIR in Bengal: আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যে SIR শুরু হতে চলেছে। কোনও যোগ্য যাতে বাদ না পড়েন, কোনও অযোগ্য যাতে ঠাঁই না পান- এই কথা সোমবার দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীকে পাশে বসিয়ে মুখ্য নির্বাচক কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন। দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) চালুর ঘোষণা করে এই বার্তা সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, কার নাম থাকবে ভোটার লিস্টে আর কার নয়।
দেশব্যাপী SIR
দেশব্যাপী SIR
দেশব্যাপী SIR
দেশব্যাপী SIR
দেশব্যাপী SIR
দেশব্যাপী SIR
SIR-এ অংশ না নিলে কী হবে ?
SIR তালিকা পাওয়া যাবে কী ভাবে?
SIR কেন জরুরি?
বস্তুত দেশে প্রতি বছরই ভোটার তালিকা সংশোধন করে নির্বাচন কমিশন। এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে নতুন ফার্স্ট ভোটারের নাম যেমন যুক্ত হয়, তেমনই ভুয়ো এবং মৃত ভোটারের নাম বাদও যায়। তবে নির্বাচন কমিশন মনে করছে, নাম তোলা এবং বাদ যাওয়া সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই ভোটার লিস্টে কারচুপি রুখতেই কমিশন আনছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া।
