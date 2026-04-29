  • West Bengal Assembly Election Phase 2: বাংলায় বদলের ছবি: বুথের বাইরে হাতে গোলাপ, ভিতরে গেলেই গরম কফি

West Bengal Assembly Election Phase 2: বাংলায় বদলের ছবি: বুথের বাইরে হাতে গোলাপ, ভিতরে গেলেই গরম কফি

West Bengal Assembly Election Phase 2: গেটের সামনে সেন্টাল ফোর্স এবং গোষ্ঠীর  মহিলারা ভোটারদের গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। ভেতরে ভোটারদের জন্য তৈরি হচ্ছে কফি বাজে সানাই দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোন একটা বিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করছি।  

| Apr 29, 2026, 12:09 PM IST
অভিনব ভোটকেন্দ্র

বিধান সরকার: ভোট মানেই কি কেবল তুমুল উত্তেজনা, ভাঙচুর আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারা? সেই ধারণা বদলে দিয়ে এক অভিনব উৎসবের আমেজ ধরা পড়ল ধনিয়াখালির অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটদান কেন্দ্রে।  

অভিনব ভোটকেন্দ্র

সকাল থেকে সেখানে যে ছবি দেখা গেল, তাতে বুথকে আর পাঁচটা সাধারণ ভোটকেন্দ্র নয়, বরং সুসজ্জিত কোনও 'বিয়ের বাড়ি' বলে বিভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অভিনব ভোটকেন্দ্র

ভোটকেন্দ্রের মূল গেটে পা রাখতেই ভোটারদের কানে ভেসে আসছে সানাইয়ের মধুর সুর। কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বরং উচ্চগ্রামে বাজতে থাকা সানাইয়ের রাগপ্রধান সুর বদলে দিয়েছে এলাকার চেনা পরিবেশ।

অভিনব ভোটকেন্দ্র

শুধু সুরেই শেষ নয়, বুথের প্রবেশপথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। ভোটার আসা মাত্রই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি করে টাটকা লাল গোলাপ। পাশে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও হাসিমুখে প্রত্যক্ষ করছেন এই সৌজন্যের দৃশ্য।  

অভিনব ভোটকেন্দ্র

ভোটারদের জন্য ভেতরে রয়েছে আরও চমক। লাইনে দাঁড়িয়ে যখন ভোটাররা নিজেদের পালা আসার অপেক্ষা করছেন, তখন তাঁদের ক্লান্তি মেটাতে পরিবেশন করা হচ্ছে গরম কফি।

অভিনব ভোটকেন্দ্র

উৎসবের মেজাজ থাকলেও নিরাপত্তায় কোনো খামতি রাখা হয়নি। বুথের বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি রয়েছে। তবে প্রথাগত গাম্ভীর্যের বদলে সৌজন্য এবং আতিথেয়তার মিশেলে ধনিয়াখালির এই বুথটি এখন গোটা এলাকায় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।  

অভিনব ভোটকেন্দ্র

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পুরুষ ও মহিলারা সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন।

West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা

West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা

West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা

West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা 7
West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম 7
Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল

Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল

Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল 6
Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের

Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের

Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের 12