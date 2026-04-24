No Votesr's Slip?: ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট: স্লিপ না পেলেও চিন্তা নেই, ঘরে বসেই বের করুন 'ভোটের চাবিকাঠি'

No Votesr's Slip?: প্রথম দফা ভোট শেষ। এবার নজর ২৯ এপ্রিল-- কলকাতা-সহ ১৪২ কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফা। কিন্তু এই আবহে অনেকেরই প্রশ্ন, ভোটার স্লিপ না এলে কী করবেন? বুথ নম্বর জানবেন কীভাবে? ভোটের আগে এই দোটানাই সবচেয়ে বেশি। অথচ সমাধান একেবারে হাতের মুঠোয়।

| Apr 24, 2026, 05:50 PM IST
ভোটার স্লিপ

ভোটার স্লিপ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ভোটার স্লিপ কোনও পরিচয়পত্র নয়, কিন্তু ভোটের দিন এটিই আপনার সবচেয়ে বড় ‘গাইড’।

এতে থাকে—

* আপনার নাম ও সিরিয়াল নম্বর * বুথ নম্বর ও লোকেশন * ভোটের সময়সূচি ফলে ভোটের দিনে লাইনে দাঁড়িয়ে হেনস্থার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে।

স্লিপ না থাকলে কি ভোট দেওয়া যাবে না?

ভীষণভাবে যাবে। কেননা, ভারতের Election Commission of India স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ভোটার স্লিপ বাধ্যতামূলক নয়। আপনার কাছে যদি থাকে:  ✔ EPIC (ভোটার আইডি) অথবা ✔ আধার, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো বৈধ পরিচয়পত্র তাহলেই আপনি ভোট দিতে পারবেন।

ভোটার স্লিপ ডাউনলোড

বাড়িতে বসেই ভোটার স্লিপ ডাউনলোড করবেন কীভাবে? ভোটের আগের ভিড় এড়াতে আগেই নিজের ডিটেলস জেনে রাখা ভালো। খুব সহজেই অনলাইনে বের করা যায় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। * যান National Voters' Service Portal (https://www.eci.gov.in/voters-services-portal) * ‘Search in Electoral Roll’ অপশনে ক্লিক করুন * নাম বা EPIC নম্বর দিন * ডিটেলস দেখুন, প্রয়োজন হলে প্রিন্ট করুন

মোবাইল অ্যাপে

* ডাউনলোড করুন Voter Helpline * ‘Search Your Name’ অপশনে গিয়ে নিজের তথ্য খুঁজুন * সেখান থেকেই স্লিপ ভিউ বা ডাউনলোড করা যাবে

কেন এখনই চেক করবেন?

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে কলকাতা-সহ ১৪২ কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক ভোটার লাইনে থাকবেন। তাই আগে থেকেই বুথ নম্বর, সিরিয়াল নম্বর জেনে রাখলে— * ভোট দিতে সময় কম লাগবে * ভুল বুথে গিয়ে ঘুরতে হবে না * ভিড় এড়ানো যাবে

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

* ভোটার স্লিপ কিন্তু আইডি প্রুফ নয় * শুধু স্লিপ দেখিয়ে ভোট দেওয়া যাবে না * মূল কথা-- নাম থাকতে হবে ভোটার লিস্টে

শেষ কথা

প্রথম দফা পার হয়েছে। এবার দ্বিতীয় দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাইলে: আগে থেকেই নিজের নাম, বুথ, সিরিয়াল নম্বর জেনে নিন। ভোটার স্লিপ থাকলে সুবিধা, না থাকলেও অসুবিধা নেই— প্রস্তুতি থাকলেই ভোটের দিন হবেন ঝামেলামুক্ত।

Actor Biplab Dasgupta Death: ফের দুঃসংবাদ টলিউডে: প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

INDIA'S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

West Bengal Election Exit Poll Explained: ৯২% রেকর্ড ভোটিংয়ে জিতছে কে? BJP না মমতা? কী বলছে বাংলার এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ

Horoscope Today: মিথুনের ভ্রমণ, কর্কটের নতুন কাজ শুরু, কন্যার উন্নতি; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

